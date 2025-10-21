Έρχεται το τέλος των smartphones – Με τι θα αντικατασταθούν

Πριν από τρεις δεκαετίες, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι ένα μικρό τηλέφωνο θα γινόταν τόσο αναπόσπαστο στην καθημερινότητά μας όσο τα κλειδιά ή το πορτοφόλι μας. Σήμερα, όμως, τα smartphones δείχνουν να φτάνουν στο τέλος της εποχής τους.

Οι τεχνολογικοί κολοσσοί ήδη σχεδιάζουν τη μετά–κινητών τηλεφώνων εποχή, όπου οι οθόνες θα εξαφανιστούν και τη θέση τους θα πάρουν wearable συσκευές επαυξημένης πραγματικότητας (AR), όπως γυαλιά, ρολόγια, ακουστικά ή βραχιόλια που θα συνδέονται με τεχνητή νοημοσύνη και φυσικές κινήσεις.

Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ και ο διάδοχος του κινητού τηλεφώνου

Ο ιδρυτής του Facebook και επικεφαλής της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, έχει επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια στο metaverse, έναν εικονικό χώρο όπου οι άνθρωποι μπορούν να εργάζονται, να επικοινωνούν και να ψυχαγωγούνται χωρίς οθόνες ή πληκτρολόγια.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newmoney.gr πατώντας εδώ