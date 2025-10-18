Το ChatGPT έρχεται στα σχολεία -Τι προβλέπει το πιλοτικό πρόγραμμα για 20 Γυμνάσια και Λύκεια

Από τον ερχόμενο Δεκέμβριο για τους εκπαιδευτικούς και από τον Μάρτιο του 2026 για τους μαθητές Α’ και Β’ λυκείου, το νέο πιλοτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα «AI inSchools» θα φέρει στα σχολεία το «ChatGPT Edu».

Πρόκειται για την ειδική έκδοση του ChatGPT που έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για την εκπαίδευση.

Συνολικά, 20 σχολεία της επικράτειας θα συμμετέχουν στην πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος και σκοπός της υλοποίησής του, σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, είναι να δοθεί σε όλους τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες η ευκαιρία να αποκτήσουν δεξιότητες και πρακτικά εργαλεία για την υπεύθυνη, δημιουργική και παιδαγωγικά τεκμηριωμένη αξιοποίησή της στη διδασκαλία και τη μάθηση.

Πρόκειται για 14 πρότυπα και πειραματικά λύκεια της επικράτειας, καθώς επίσης και για 6 λύκεια από τα δημόσια Ωνάσεια σχολεία που λειτουργούν από τον περασμένο Σεπτέμβριο. Μετά την πρώτη, πιλοτική υλοποίηση του προγράμματος, και εφόσον αυτή είναι επιτυχημένη, η πρόθεση του υπουργείου είναι να επεκταθεί σταδιακά σε περισσότερα σχολεία ανά την επικράτεια, ώστε η Ελλάδα, σε συνεργασία με μεγάλους παρόχους τεχνολογίας, να αποτελέσει πρότυπο κατανόησης και εφαρμογής των νέων αυτών τεχνολογιών στην εκπαίδευση.

