Τέλος στον τηλεοπτικό αποκλεισμό: Νέοι σταθμοί φέρνουν σήμα στις λευκές περιοχές

Με ένα νέο έργο ύψους 22,7 εκατομμυρίων ευρώ, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης επιχειρεί να βάλει οριστικό τέλος στον τηλεοπτικό αποκλεισμό χιλιάδων πολιτών που εξακολουθούν να ζουν σε περιοχές χωρίς σήμα. Ο στόχος είναι σαφής: καμία γωνιά της Ελλάδας χωρίς πρόσβαση στην ενημέρωση και την ψυχαγωγία.

Νέο έργο για τις «λευκές περιοχές»

Το υπουργείο προκήρυξε Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία Σταθμών Συμπληρωματικής Κάλυψης (ΣΣΚ), που θα μεταδίδουν τηλεοπτικό σήμα μέσω επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής. Το έργο στοχεύει να καλύψει τις λεγόμενες «λευκές περιοχές» — απομονωμένους οικισμούς όπου δεν φτάνει σήμερα το τηλεοπτικό σήμα.

Η πρωτοβουλία αποσκοπεί αφενός στην άρση του αποκλεισμού των μόνιμων κατοίκων αυτών των περιοχών και αφετέρου στη διασφάλιση ίσης πρόσβασης σε όλους τους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης, τόσο εθνικής όσο και περιφερειακής εμβέλειας.

