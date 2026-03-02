Έρχονται αυξήσεις στα καύσιμα μετά την επίθεση στο Ιράν

Αβεβαιότητα στην αγορά των πετρελαιοειδών με σαφείς επιπτώσεις στα καύσιμα που προμηθεύονται οι καταναλωτές, πυροδοτεί ο πόλεμος στο Ιράν.

Η αγορά προεξοφλεί ήδη την τιμή του αργού πετρελαίου στα 80 δολάρια το βαρέλι από τα επίπεδα των 70 με 72 δολάρια πριν το Σαββατοκύριακο της πολεμικής σύγκρουσης του Ιράν με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Οι πρώτες εκτιμήσεις μιλούν για αυξήσεις στις τιμές στα καύσιμα της τάξης των 3 λεπτών του ευρώ ανά λίτρο. Ανατιμήσεις που θα φανούν στις αντλίες των βενζινάδικων από την Τετάρτη 4 Μαρτίου. Αυξήσεις στα καύσιμα που θα λάβουν χώρα μέσα σε λίγα 24ωρα ουσιαστικά.

Να σημειωθεί ότι στην αγορά πριν την επίθεση στο Ιράν άρχισαν να εκδηλώνονται αυξήσεις στα καύσιμα.

Στον ΟΤ μιλάει ο Γιάννης Αληγιζάκης, πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδας (ΣΕΕΠΕ) και πρόεδρος της Ελιν και δίνει τις πρώτες εκτιμήσεις της αγοράς πετρελαιοειδών. Εξηγεί γιατί είναι διαφορετική η τρέχουσα κρίση στη Μέση Ανατολή σε σχέση με τις προηγούμενες και γιατί οι επιπτώσεις στα καύσιμα θα είναι πιθανόν δυσμενέστερες από κάθε άλλη φορά.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ