Τελευταία Νέα
97.3best
Κυριακή
1
Μάρτιος
TOP
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Μπλόκο» στις κρυφές ανατιμήσεις στα ράφια – Έρχεται ειδική σήμανση και βαριά πρόστιμα για τους παραβάτες

Share

Τέλος στις κρυφές αυξήσεις τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ επιχειρεί να βάλει το υπουργείο Ανάπτυξης, φέρνοντας ειδική σήμανση στα προσυσκευασμένα προϊόντα των οποίων η ποσότητα μειώνεται χωρίς ανάλογη μείωση τιμής.

Πρόκειται για μέτρο που έρχεται να αντιμετωπίσει το λεγόμενο shrinkflation, φαινόμενο το οποίο εντάθηκε τα προηγούμενα χρόνια στη σκιά της όξυνσης των πληθωριστικών πιέσεων και σύμφωνα με το οποίο οι καταναλωτές βρέθηκαν αντιμέτωποι με μειωμένες συσκευασίες προϊόντων στα ράφια, χωρίς αυτές να συνοδεύονται και από τις απαραίτητες μειώσεις στις τιμές των εν λόγω προϊόντων. Το εν λόγω μέτρο είχε προαναγγείλει ήδη από την περασμένη άνοιξη ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Έρχεται ειδική σήμανση

Όπως ορίζει πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση, πλέον τα προσυσκευασμένα προϊόντα των οποίων η ποσότητα μειώνεται χωρίς να μειώνεται ανάλογα η τιμή, έτσι ώστε η προκύπτουσα μετά τη μείωση της ποσότητας του προϊόντος τιμή μονάδος, να είναι μεγαλύτερη από αυτήν που ίσχυε πριν από τη μείωση της ποσότητας, θα φέρουν ειδική επισήμανση.

Σύμφωνα με το άρθρο 228 του πολυνομοσχεδίου, η ειδική επισήμανση θα διατηρείται για τουλάχιστον δύο μήνες από τη διάθεση του προϊόντος με μειωμένη ποσότητα στην αγορά και για τουλάχιστον δύο μήνες από τη διάθεση του προϊόντος από κάθε επιχείρηση λιανικού εμπορίου ξεχωριστά.

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.insider.gr πατώντας ΕΔΩ 
Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΤΗΣ: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Best-tv.gr
ΕΔΡΑ: Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134
ΑΦΜ: 801227730
ΔΟΥ: Καλαμάτα
ΤΗΛ – EMAIL: 2721063264 / [email protected]
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: Μπελογιάννης Χρήστος, Μπελογιάννης Γιώργος
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μπελογιάννης Χρήστος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Θέμης Κανελλόπουλος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode