«Μπλόκο» στις κρυφές ανατιμήσεις στα ράφια – Έρχεται ειδική σήμανση και βαριά πρόστιμα για τους παραβάτες

Τέλος στις κρυφές αυξήσεις τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ επιχειρεί να βάλει το υπουργείο Ανάπτυξης, φέρνοντας ειδική σήμανση στα προσυσκευασμένα προϊόντα των οποίων η ποσότητα μειώνεται χωρίς ανάλογη μείωση τιμής.

Πρόκειται για μέτρο που έρχεται να αντιμετωπίσει το λεγόμενο shrinkflation, φαινόμενο το οποίο εντάθηκε τα προηγούμενα χρόνια στη σκιά της όξυνσης των πληθωριστικών πιέσεων και σύμφωνα με το οποίο οι καταναλωτές βρέθηκαν αντιμέτωποι με μειωμένες συσκευασίες προϊόντων στα ράφια, χωρίς αυτές να συνοδεύονται και από τις απαραίτητες μειώσεις στις τιμές των εν λόγω προϊόντων. Το εν λόγω μέτρο είχε προαναγγείλει ήδη από την περασμένη άνοιξη ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Έρχεται ειδική σήμανση

Όπως ορίζει πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση, πλέον τα προσυσκευασμένα προϊόντα των οποίων η ποσότητα μειώνεται χωρίς να μειώνεται ανάλογα η τιμή, έτσι ώστε η προκύπτουσα μετά τη μείωση της ποσότητας του προϊόντος τιμή μονάδος, να είναι μεγαλύτερη από αυτήν που ίσχυε πριν από τη μείωση της ποσότητας, θα φέρουν ειδική επισήμανση.

Σύμφωνα με το άρθρο 228 του πολυνομοσχεδίου, η ειδική επισήμανση θα διατηρείται για τουλάχιστον δύο μήνες από τη διάθεση του προϊόντος με μειωμένη ποσότητα στην αγορά και για τουλάχιστον δύο μήνες από τη διάθεση του προϊόντος από κάθε επιχείρηση λιανικού εμπορίου ξεχωριστά.