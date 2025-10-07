Έρχονται οι ακαδημίες επαγγελματικής κατάρτισης – Τα ζητήματα στα οποία εστίασε ο Υφυπουργός Παιδείας Κώστας Βλάσης (video)

Ένα μήνα μετά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς η έλλειψη εκπαιδευτικών είναι ένα από τα ζητήματα που «καίνε» την κυβέρνηση. Διευκρινήσεις πάνω στο θέμα έκανε ο Υφυπουργός Παιδείας Κώστας Βλάσης μιλώντας στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων της τηλεόρασης BEST σημειώνοντας «Το μεγαλύτερο τμήμα θέσεων έχει καλυφθεί. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και άλλα κενά… Αυτή τη στιγμή έχουν γίνει μέχρι στην ημέρα που μιλάμε 10.000 μόνιμοι διορισμοί και γύρω στους 35.000 διορισμούς αναπληρωτών. Ένα ποσοστό άνω του 20% από εκπαιδευτικούς δεν αναλαμβάνουν καθήκοντα και αυτό γίνεται με θεσμοθετημένες άδειες που έχουν».

Αναφερόμενος στο νομοσχέδιο σύστασης ακαδημιών επαγγελματικής κατάρτισης είπε «Η ΕΚ θα κρατήσει πλήρως το δημόσιο χαρακτήρα, πρέπει να αποτελεί για τους νέους μας σήμερα επιλογή και όχι λύση ανάγκης όπως ισχύει μέχρι σήμερα για εμάς είναι στρατηγική η επιλογή αναβάθμισης. Να δημιουργήσουμε νέο Εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό θέλουμε να δείξουμε ποια είναι η αξία των τεχνικών επαγγελμάτων. Οι βιομηχανίες, οι μεγάλες βιοτεχνίες ζητάνε ένα συγκεκριμένο Εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο δεν σας κρύβω ότι πληρώνεται πολύ καλύτερα από άλλα παραδοσιακά επαγγέλματα. Όσοι τελειώσουν αυτές τις ακαδημίες κατάρτισης και μετά πιστοποιηθούν από τον αρμόδιο οργανισμό των ΕΟΠΕΠ που είναι στο υπουργείο μας. Το 40% από αυτών θα απορροφούνται υποχρεωτικά από τον εκάστοτε οικονομικό φορέα. Στην Αρκαδία και στην Τρίπολη αυτή τη στιγμή κατασκευάζονται τρεις μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες, οι οποίες ευελπιστούμε ότι θα απασχολήσουν πάνω από 1000 άτομα. Να φτιάξουμε εξειδικευμένο προσωπικό που θα έρθουν και θα δουλέψουν από εκεί».

Ταυτόχρονα πολλά τα κρίσιμα ζητήματα για την περιοχή της Μεγαλόπολης, η οποία διανύει τη μεταλιγνιτική εποχή με αρκετές καθυστερήσεις «Θα βγουν προσκλήσεις για καινούργιες εταιρείες, για καινούργιες επιχειρήσεις. Το επόμενο διάστημα με την κάθοδο του Πρωθυπουργού στη Μεγαλόπολη θα ειπωθούν πάρα πολλά ωραία πράγματα και μάλιστα θα δοθεί σαφές χρονοδιάγραμμα συγκεκριμένων έργων» τόνισε ο κ. Βλάσης.

Όσον αφορά την ίδρυση σχολής drones και συστημάτων αντι-drones στην Τρίπολη ανέφερε «Από τη στιγμή που από το νέο έτος δεν θα υπηρετεί κανείς στο ναυτικό και στην αεροπορία αυτό που αποφάσισε ο κύριος Δένδιας μαζί με το επιτελείο του είναι να προχωρήσουμε στην Τρίπολη σε ένα κέντρο, το οποίο θα εκπαιδεύει στα drones. Είναι ένας χώρος καινοτομίας δεν το γνωρίζουμε ακόμα καλά νομίζω όμως είναι το επόμενο βήμα, το οποίο οφείλει κάθε χώρα να βάλει μπροστά».

Η ακρίβεια είναι ένα ζήτημα που απασχολεί τους πολίτες με τα μέτρα που πάρθηκαν να μην ανακουφίζουν τον κόσμο «Έγινε πραγματικά μία γενναία φορολογική μεταρρύθμιση και μάλιστα όλα αυτά τα χρόνια. Έχουμε μειώσει πάνω από 80 φόρους, όταν στην προηγούμενη διακυβέρνηση είχαμε μόνο αυξήσεις φόρων αλλά νομίζω ότι πραγματικά τα καλύτερα είναι μπροστά όχι, γιατί τα προβλήματα δεκαετιών λύθηκαν ξαφνικά αλλά ειδικά για τους νέους μας νομίζω ότι όλο αυτό το διάστημα και μετά τις ανακοινώσεις που έγιναν κάνουμε μια πρόοδο υπογράμμισε ο Κώστας Βλάσης.