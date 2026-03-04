Τελευταία Νέα
Έρχονται «ραβασάκια» για τα ανασφάλιστα οχήματα – Πρόστιμα έως 1.000 ευρώ

Τα «ραβασάκια» με τα πρόστιμα αποστέλλει τις επόμενες ημέρες η ΑΑΔΕ, σε χιλιάδες ιδιοκτήτες με ανασφάλιστα οχήματα.

Με τις διασταυρώσεις που πραγματοποίησε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ εντοπίστηκαν 87.026 ανασφάλιστα οχήματα.

Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων έλαβαν ειδοποιητήριο με το οποίο καλούνταν να τακτοποιήσουν την εκκρεμότητα εντός 15 ημερών.

Τα πρόστιμα για ανα σφάλιστα οχήματα

Τα πρόστιμα για τα ανασφάλιστα οχήματα φθάνουν φτάνουν έως 1.000 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος και συγκεκριμένα 250 ευρώ για τα δίκυκλα, 500 ευρώ για τα επιβατηγά και άλλα οχήματα και 1.000 ευρώ για τα λεωφορεία και φορτηγά δημόσιας χρήσης ενώ το χρηματικό ποσό επιβαρύνεται με ψηφιακό τέλος συναλλαγής 2,4%.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ 

