Τελευταία Νέα
97.3best
Τρίτη
2
Σεπτέμβριος
TOP
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχονται «ραβασάκια» για τα τέλη κυκλοφορίας του 2020 ενόψει παραγραφής

Share

«Ραβασάκια» για τα απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας του 2020 ετοιμάζεται να στείλει εντός του τρέχοντος μηνός Σεπτεμβρίου στους κατόχους των οχημάτων η AAΔΕ, καθώς τα σχετικά χρέη παραγράφονται στο τέλος του 2025, σύμφωνα με το ertnews.

Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) περιγράφει τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί με αφετηρία τη μαζική αποστολή των χιλιάδων email για τέλη κυκλοφορίας το δεύτερο μισό του τρέχοντος μηνός, μέχρι τον καταλογισμό των προστίμων.

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ