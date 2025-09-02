Έρχονται «ραβασάκια» για τα τέλη κυκλοφορίας του 2020 ενόψει παραγραφής

«Ραβασάκια» για τα απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας του 2020 ετοιμάζεται να στείλει εντός του τρέχοντος μηνός Σεπτεμβρίου στους κατόχους των οχημάτων η AAΔΕ, καθώς τα σχετικά χρέη παραγράφονται στο τέλος του 2025, σύμφωνα με το ertnews.

Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) περιγράφει τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί με αφετηρία τη μαζική αποστολή των χιλιάδων email για τέλη κυκλοφορίας το δεύτερο μισό του τρέχοντος μηνός, μέχρι τον καταλογισμό των προστίμων.