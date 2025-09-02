Έρχονται «ραβασάκια» για τα τέλη κυκλοφορίας του 2020 ενόψει παραγραφής

«Ραβασάκια» για τα απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας του 2020 ετοιμάζεται να στείλει εντός του τρέχοντος μηνός Σεπτεμβρίου στους κατόχους των οχημάτων η AAΔΕ, καθώς τα σχετικά χρέη παραγράφονται στο τέλος του 2025, σύμφωνα με το ertnews.
Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) περιγράφει τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί με αφετηρία τη μαζική αποστολή των χιλιάδων email για τέλη κυκλοφορίας το δεύτερο μισό του τρέχοντος μηνός, μέχρι τον καταλογισμό των προστίμων.
Οι φορολογούμενοι ιδιοκτήτες οχημάτων που εντοπίστηκαν ύστερα από διασταύρωση στοιχείων με το Ε1, ότι δεν πλήρωσαν τα τέλη κυκλοφορίας του 2020, ενώ έχουν δηλώσει Ι.Χ. στο Ε1, από την 1η Οκτωβρίου και για όλο το μήνα, θα μπορούν να εισέρχονται στην εφαρμογή myCAR για να διορθώσουν τυχόν λάθη στην εικόνα των οχημάτων τους. Στη συνέχεια και έως τις 5 Δεκεμβρίου θα επιβληθούν οι σχετικές κυρώσεις.
Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ