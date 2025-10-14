Έρχονται τα νέα τέλη κυκλοφορίας – Όσα πρέπει να ξέρετε πριν μπείτε στο myCAR

Ανοίγει ο «λογαριασμός» για τα τέλη κυκλοφορίας του 2026, με την ΑΑΔΕ να ενεργοποιεί την πλατφόρμα myCAR για την έκδοση των ειδοποιητηρίων στα τέλη του μήνα. Οι ιδιοκτήτες οχημάτων θα μπορούν να τα εκτυπώσουν ή να τα πληρώσουν ηλεκτρονικά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Τα ποσά παραμένουν αμετάβλητα, όμως η καθυστέρηση πληρωμής συνεπάγεται προσαυξήσεις που μπορεί να φτάσουν έως και το 100% του τέλους.

Για τα οχήματα με πρώτη άδεια κυκλοφορίας έως 31 Οκτωβρίου 2010, τα τέλη υπολογίζονται με βάση τα κυβικά. Για παράδειγμα, 1.200 κυβικά πληρώνουν 135 ευρώ, 1.600 κυβικά 280 ευρώ και 2.000 κυβικά 690 ευρώ. Για όσα ταξινομήθηκαν από 1η Νοεμβρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2020, ο υπολογισμός γίνεται με βάση τις εκπομπές CO₂, ενώ τα οχήματα μηδενικών ρύπων απαλλάσσονται. Από το 2021 και μετά, ισχύει νέα κλίμακα που δίνει κίνητρα για «πράσινα» Ι.Χ.: όσα εκπέμπουν έως 122 γραμμάρια CO₂ ανά χιλιόμετρο δεν πληρώνουν τέλη, ενώ πάνω από τα 281 γραμμάρια η χρέωση φτάνει τα 2,85 ευρώ ανά γραμμάριο.

