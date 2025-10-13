Τσιγάρα: Νέα αύξηση τιμών φέρνει η ΕΕ – Πόσο θα κοστίζει το πακέτο

Νέα αύξηση αναμένεται να υποστεί η τιμή των καπνικών προϊόντων, μετά την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής οδηγίας φορολόγησης με στόχο τον περιορισμό της χρήσης τους, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Οι προτεινόμενες αυξήσεις στον ειδικό φόρο εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν σε απότομη άνοδο της τιμής κατά 2 με 3 ευρώ στο πακέτο των τσιγάρων, ξεπερνώντας τα 6 ευρώ από 4,8 που είναι σήμερα.

Αντίστοιχα, η επιβολή φόρου στα θερμαινόμενα προϊόντα καπνού θα οδηγήσει σε αύξηση 2-3 ευρώ στο πακέτο και στα ηλεκτρονικά τσιγάρα κατά περίπου 1 ευρώ.

Στη νέα πρόταση για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καπνικά προϊόντα, στη σύσταση για την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (SIU), καθώς και στις εξελίξεις που αφορούν στα stablecoins (σταθερά κρυπτονομίσματα) επικεντρώθηκαν οι παρεμβάσεις του Κυριάκου Πιερρακάκη στις συνεδριάσεις του Eurogroup και του Ecofin που πραγματοποιήθηκαν στο Λουξεμβούργο.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του insider.gr πατώντας εδώ