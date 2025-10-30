Τελευταία Νέα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχονται ταμπελάκια με «DNA» τιμών σε φρούτα, λαχανικά και κρέατα

Διαφάνεια στις τιμές των νωπών προϊόντων φέρνει το νομοσχέδιο για την Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή που τέθηκε σε διαβούλευση από το υπουργείο Ανάπτυξης έως τις 11 Νοεμβρίου, καθώς προβλέπεται η υποχρεωτική αναγραφή της πορείας διαμόρφωσης της τελικής τιμής στα σημεία λιανικής πώλησης, όπως σούπερ μάρκετ, μανάβικα και κρεοπωλεία.

Σύμφωνα με το άρθρο 47 του μέρους γ’ του νομοσχεδίου, οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου θα πρέπει να παρουσιάζουν με σαφή και ευανάγνωστο τρόπο τα στοιχεία από τα οποία προκύπτει η τελική τιμή πώλησης ενός προϊόντος – από την αρχική τιμή παραγωγού ή εισαγωγέα, έως τη λιανική τιμή στο ράφι.

