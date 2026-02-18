Παράθυρο για «ψαλίδι» έως και 75% στα πρόστιμα της Εφορίας από τις 20 Φεβρουαρίου

Σε πλήρη λειτουργία επανέρχεται από το υπουργείο Οικονομικών (ΥΠΟΙΚ), η Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, ανοίγοντας ξανά τον δρόμο για «ψαλίδι» στα πρόστιμα και στις προσαυξήσεις σε εκκρεμείς υποθέσεις με την Εφορία.

Το αργότερο έως την Παρασκευή 20.02.2026, υποθέσεις που έχουν ήδη φτάσει στα διοικητικά δικαστήρια ή στο Συμβούλιο της Επικρατείας θα μπορούν, υπό όρους, να κλείσουν χωρίς δίκη, με μείωση στα πρόστιμα που έχει επιβάλλει η Εφορία, η οποία μπορεί να φτάνει έως και 75%, όπως προβλέπει σχετική ΚΥΑ η οποία θέτει το πλαίσιο επαναλειτουργίας της Επιτροπής.

Η δυνατότητα αυτή δεν αφορά νέους ελέγχους, αλλά φορολογούμενους που αμφισβητούν καταλογισμούς φόρων και προστίμων, έχουν περάσει από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και έχουν ήδη ανοίξει δικαστική διαδικασία. Η βάση είναι νόμος του 2020, που προβλέπει εξώδικη επίλυση εκκρεμών διαφορών και δίνει στην Επιτροπή την αρμοδιότητα να προτείνει συγκεκριμένο συμβιβασμό.

