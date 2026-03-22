Έρευνα επιβεβαιώνει ότι οι «δύσκολοι» άνθρωποι μας γερνάνε νωρίτερα, το απογοητευτικό εύρημα για τους συγγενείς

Η παρουσία ανθρώπων που δημιουργούν συνεχώς προβλήματα ή κάνουν τη ζωή πιο δύσκολη ενδέχεται να επηρεάζει αρνητικά την υγεία και να επιταχύνει τη διαδικασία της γήρανσης, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences.

Οι ερευνητές εξέτασαν τις κοινωνικές σχέσεις και διαπίστωσαν ότι οι λεγόμενοι «hasslers» – άτομα που δημιουργούν εντάσεις ή δυσκολίες στην καθημερινότητα – αποτελούν συχνό στοιχείο των κοινωνικών δικτύων των ανθρώπων. Όπως αναφέρεται στη μελέτη, τέτοιες «αρνητικές σχέσεις δεν είναι σπάνιες» και θεωρούνται διαχρονικό χαρακτηριστικό της κοινωνικής ζωής.

Πόσο συχνοί είναι οι «hasslers»

Σχεδόν το 30% των ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφεραν ότι έχουν τουλάχιστον ένα τέτοιο άτομο στο κοινωνικό τους περιβάλλον. Συνήθως πρόκειται για πρόσωπα που βρίσκονται στην περιφέρεια του κοινωνικού κύκλου και όχι στον στενό πυρήνα φίλων.

