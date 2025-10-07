Eργα ανάπτυξης και υποδομών στο επίκεντρο της συνάντησης του Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχού με το Δήμαρχο Νότιας Κυνουρίας Μανώλη Δολιανίτη

Στην έδρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στην Τρίπολη, πραγματοποιήθηκε, την Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025, συνάντηση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού με τον Δήμαρχο Νότιας Κυνουρίας Μανώλη Δολιανίτη. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν θέματα που αφορούν την ανάπτυξη και την αναβάθμιση υποδομών του Δήμου, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

Συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, ζητήματα που σχετίζονται με λιμενικές παρεμβάσεις και προστασία της παράκτιας ζώνης, την ανάδειξη σημείων ιδιαίτερου φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, την ενίσχυση αθλητικών υποδομών, καθώς και παρεμβάσεις για την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα δημοτικών εγκαταστάσεων.

Ο Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος επιβεβαίωσαν τη βούλησή τους για στενή συνεργασία, προκειμένου να επιταχυνθούν έργα και παρεμβάσεις που θα ενισχύσουν την τοπική ανάπτυξη, την τουριστική ταυτότητα της περιοχής και την προστασία του περιβάλλοντος.