Περιφέρεια Πελοποννήσου | Παρουσίαση της πορείας ψηφιοποίησης της διαχείρισης ακινήτων στο 4ο Συνέδριο της Νομικής Βιβλιοθήκης

Στο 4ο Συνέδριο της Νομικής Βιβλιοθήκης (Nomiki Bibliothiki) συμμετείχε η Περιφέρεια Πελοποννήσου, παρουσιάζοντας την πορεία ψηφιοποίησης της διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας της και τη νέα φιλοσοφία που διαμορφώνεται γύρω από την αξιοποίησή της. Την παρουσίαση έκανε ο Αντιπεριφερειάρχης Χωρικού Σχεδιασμού Σπύρος Τζινιέρης, αναδεικνύοντας το κοινωνικό αποτύπωμα των ακινήτων της Περιφέρειας και την ανάγκη βέλτιστης χρήσης των διαθέσιμων χώρων και πόρων.

Ο κ. Τζινιέρης ανέλυσε την πολυπλοκότητα του χαρτοφυλακίου ακινήτων της Περιφέρειας και τις προκλήσεις που καθιστούσαν μέχρι πρότινος δύσκολη μια ολιστική διαχείριση, τονίζοντας ότι η νέα προσέγγιση αντιμετωπίζει την Περιφέρεια ως ζωντανό οργανισμό.

Η παρέμβαση της Περιφέρειας Πελοποννήσου έτυχε θερμής αποδοχής από τους συμμετέχοντες, καθώς ανέδειξε έναν σύγχρονο τρόπο σκέψης στη διαχείριση της δημόσιας περιουσίας. Στο συνέδριο παρευρέθηκαν και κατέθεσαν απόψεις σημαντικοί θεσμικοί παράγοντες του χωρικού σχεδιασμού και του δικαίου του χώρου, όπως ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης, ο Σύμβουλος της Επικρατείας Χρήστος Παπανικολάου, καθώς και άλλοι διακεκριμένοι ομιλητές. Ο διάλογος επικεντρώθηκε σε κρίσιμα ζητήματα, όπως η εκτός σχεδίου δόμηση, τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια, η πορεία εφαρμογής του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ) και οι σύγχρονες προκλήσεις του χωρικού δικαίου.

Η παρουσία της Περιφέρειας Πελοποννήσου στο συνέδριο ανέδειξε την πρωτοβουλία για εκσυγχρονισμό και διαφάνεια στη διαχείριση των δημόσιων πόρων, επιβεβαιώνοντας ότι η τεχνολογία και ο στρατηγικός σχεδιασμός μπορούν να υπηρετήσουν καλύτερα τις ανάγκες της κοινωνίας.