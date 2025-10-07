Αγροτικό Συμπόσιο Παλαιοπαναγιάς – Θεόδωρος Βερούτης: «Καινοτόμος προσπάθεια με την χρήση νέων μεθόδων προς όφελος των παραγωγών» (pic’s)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025 ο Αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας Θεόδωρος Βερούτης παρέστη στο 3ο Συμπόσιο Αγουρέλαιου & Λαδοκομμάτας, που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στον προαύλιο χώρο των εγκαταστάσεων του Α.Δ. Ελαιοπαραγωγών Παλαιοπαναγιάς, με τον Περιφερειακό Σύμβουλο της Περιφέρειας Πελοποννήσου κ.Παναγιώτη Τζινάκο και τον Γενικό Διευθυντή της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Πελοποννήσου κ.Γεώργιο Μπουραζάνη.

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ελαιοπαραγωγών Παλαιοπαναγιάς ανέδειξε τη μοναδική ποιότητα του τοπικού αγουρέλαιου και την πλούσια γαστρονομική παράδοση της περιοχής, με επίκεντρο τη λαδοκομμάτα, έναν παραδοσιακό λακωνικό μεζέ που συνδέεται άρρηκτα με την παραγωγή του ελαιόλαδου.

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες και ενημερωτικές ήταν οι εισηγήσεις διακεκριμένων ομιλητών, οι οποίοι ανέπτυξαν νέες μεθόδους βελτίωσης της ποιότητας ελαιόκαρπου και θρέψης των φυτών, καθώς και τη σημασία της κλιματικής αλλαγής και τις συνέπειες της υπερθέρμανσης του πλανήτη στις καλλιέργειες.

Η εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία τοπικών επιχειρήσεων, του Συλλόγου Φιλοπρόοδων Νέων «Ο ΤΑΫΓΕΤΟΣ», του Συλλόγου Γυναικών και τη στήριξη της τοπικής κοινότητας, πλαισιώθηκε από προσφορά γλυκισμάτων, γευσιγνωσία προϊόντων, έκθεση τοπικών προϊόντων και μηχανημάτων, καθώς και πρόγραμμα ρεμπέτικης μουσικής.

Χαιρετώντας την εκδήλωση ο Αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας Θεόδωρος Βερούτης, αφού ευχαρίστησε τον Πρόεδρο και το Δ.Σ. του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ελαιοπαραγωγών Παλαιοπαναγιάς για την πρόσκληση στην εκδήλωση, η οποία όπως σημείωσε, τείνει να γίνει θεσμός, δήλωσε:

«Χαίρομαι ιδιαίτερα διότι πέραν της προσπάθειας που κάνετε, η οποία είναι μία καινοτόμος προσπάθεια με την χρήση νέων μεθόδων προς όφελος των παραγωγών, διαπιστώνω τον σεβασμό που δείχνετε απέναντι στους ανθρώπους που στο παρελθόν συνέβαλαν καθοριστικά στη δημιουργία αυτού του Συνεταιρισμού, από τους οποίους πήρατε τη σκυτάλη και προσπαθείτε να καινοτομήσετε για το καλό του τόπου. Και με αυτά τα λόγια θα δώσω και μία ευχή. Εύχομαι για πολλά χρόνια ακόμα να συνεταιρίζεστε επιτυχώς, εύχομαι να υπάρχουν πάντα άξιοι συνεχιστές και οι συνεχιστές αυτοί να θυμούνται εσάς, σαν τις ρίζες που δημιούργησαν όλο αυτό το επίτευγμα. Να είστε όλοι καλά και καλή περίοδο ελαιοσυγκομιδής»