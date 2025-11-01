Έργα, κοινωνική μέριμνα και πρόληψη στην κτηνοτροφία στο επίκεντρο της Περιφερειακής Επιτροπής Πελοποννήσου

Με ουσιαστικές αποφάσεις που αφορούν τόσο τα έργα υποδομής όσο και την κοινωνική πολιτική της Περιφέρειας Πελοποννήσου ολοκληρώθηκε η πρόσφατη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής, που πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Χρήστου Λαμπρόπουλου.

Η Επιτροπή προχώρησε σε αποφάσεις που ενισχύουν την προστασία του πρωτογενούς τομέα, τη στήριξη των οικογενειών που έχουν ανάγκη, αλλά και τη λειτουργικότητα των σχολικών δομών στις τοπικές κοινωνίες.

Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν, ξεχώρισε η απόφαση για τη δημιουργία ενός ακόμη σταθμού απολύμανσης ζώων στο Σπαθοβούνι, με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια. Ο νέος σταθμός έρχεται να προστεθεί στους ήδη τρεις που αφορούν στις εισόδους της Αρκαδίας και της Μεσσηνίας, με στόχο την πρόληψη και την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων. Όπως σημείωσε o κ. Λαμπρόπουλος, «η Περιφέρεια Πελοποννήσου παραμένει σε πολύ καλή επιδημιολογική κατάσταση, καθώς εφαρμόζει έγκαιρα και με συνέπεια όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας του ζωικού κεφαλαίου».

Στο πεδίο της εκπαίδευσης, εγκρίθηκαν δύο νέα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών, που εξασφαλίζουν τη μετακίνηση προς το νηπιαγωγείο των Καρυών στη Λακωνία, το οποίο επαναλειτουργεί. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη, σε μια περίοδο που ο μαθητικός πληθυσμός παρουσιάζει μείωση σε όλη τη χώρα.

Η συνεδρίαση περιλάμβανε επίσης σημαντικές αποφάσεις για την προώθηση έργων σε όλη την Περιφέρεια. Τρία έργα στην Κορινθία προχωρούν με κατεπείγουσες διαδικασίες, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες των περσινών φυσικών καταστροφών, ενώ εγκρίθηκαν παρεμβάσεις για αρδευτικά δίκτυα στην Κώμη Αρκαδίας, γεωτρήσεις στην Κορινθία και έργα οδικής ασφάλειας σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες.

Ξεχωριστή θέση στη συνεδρίαση είχε και το πρόγραμμα ΤΕΒΑ, που αφορά τη στήριξη περισσότερων από 12.000 οικογενειών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία για τη νέα φάση του προγράμματος, το οποίο υλοποιείται πλέον ενιαία και για τις πέντε Περιφερειακές Ενότητες. Ο κ. Λαμπρόπουλος υπογράμμισε πως «παρά τις καθυστερήσεις που προήλθαν από την κεντρική προκήρυξη, η Περιφέρεια Πελοποννήσου ήταν η πρώτη που προχώρησε τις διαδικασίες, ώστε να υλοποιηθεί έγκαιρα ένα έργο κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης».

Τέλος, σε δήλωσή του ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός, σημείωσε: «Η Περιφέρεια Πελοποννήσου λειτουργεί με σχέδιο, ταχύτητα και συνέπεια, προχωρώντας ταυτόχρονα έργα ανάπτυξης και κοινωνικής μέριμνας. Εργαζόμαστε για να δίνουμε λύσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και ενισχύουν τη συνοχή της Πελοποννήσου».