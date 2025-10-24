Σημαντικές αποφάσεις για έργα, πρόληψη και πολιτισμό από την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Συνεδρίασε η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, υπό την προεδρία του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Χρήστου Λαμπρόπουλου, με την ημερήσια διάταξη να περιλαμβάνει θέματα έργων οδικής ασφάλειας, αντιπλημμυρικής προστασίας, δακοκτονίας και πολιτισμού.

Κατά τη συνεδρίαση εγκρίθηκαν πρακτικά διαγωνισμών μέσω των οποίων οριστικοποιούνται ανάδοχοι σε τρεις από τις πέντε Περιφερειακές Ενότητες για παρεμβάσεις στην οδική ασφάλεια, τον καθαρισμό ρεμάτων και την ενίσχυση της αντιπλημμυρικής θωράκισης. Η Περιφέρεια διατηρεί ενεργές εργολαβίες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, προκειμένου να αντιμετωπίζονται άμεσα φαινόμενα και έκτακτες ανάγκες.

Επιπλέον, εγκρίθηκε δέσμευση χρηματοδότησης ύψους περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Το ποσό κατανέμεται ισόποσα για την περαιτέρω αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας και για καθαρισμούς ποταμών και ρεμάτων, στο πλαίσιο του εκτεταμένου προγράμματος υποδομών που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Στο πεδίο της δακοκτονίας, κηρύχθηκε έκπτωτος ανάδοχος στη Λακωνία για θέματα που αφορούσαν την παγιδοθεσία, λόγω παρέκκλισης από τους όρους της σύμβασης. Παράλληλα, αποφασίστηκε η προώθηση επειγουσών διαδικασιών για την επιλογή αναδόχων με στόχο τη λειτουργία τριών σημείων ελέγχου για την ευλογιά των αιγοπροβάτων στις εισόδους Αρκαδίας και Μεσσηνίας. Εγκρίθηκε επίσης χρηματοδότηση για τη δημιουργία επιπλέον σημείου ελέγχου στα διόδια Σπαθοβουνίου, προκειμένου να ενισχυθεί η προληψιμότητα, παρότι μέχρι σήμερα δεν έχει καταγραφεί περιστατικό.

Τέλος, εγκρίθηκε πίστωση για τη συνέχιση της λειτουργίας του Μουσείου Μίκη Θεοδωράκη στη Ζάτουνα και για το 2026. Ο πολιτιστικός χώρος παρουσιάζει σταθερή επισκεψιμότητα και συμβάλλει στον εμπλουτισμό της τουριστικής εμπειρίας και της τοπικής ταυτότητας.

Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με τη λήψη αποφάσεων που ενισχύουν την ασφάλεια των υποδομών, την προστασία του ζωικού κεφαλαίου και τη διατήρηση εμβληματικών πολιτιστικών σημείων της Πελοποννήσου.

Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχη Χρήστος Λαμπρόπουλος, ανέφερε: «Συνεχίζουμε με συνέπεια το σχέδιο που έχει χαράξει ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός, για μια Περιφέρεια περισσότερο ασφαλή, θωρακισμένη και λειτουργική σε όλα τα επίπεδα. Με τις σημερινές αποφάσεις ενισχύουμε την οδική ασφάλεια, την αντιπλημμυρική προστασία, θωρακίζουμε τον πρωτογενή τομέα με προληπτικούς ελέγχους και υποστηρίζουμε σημαντικούς πολιτιστικούς χώρους που προσφέρουν αξία στις τοπικές κοινωνίες.

Είμαστε δίκαιοι αλλά αυστηροί σε ό,τι αφορά την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων, ώστε κάθε έργο να παραδίδεται με ποιότητα και συνέπεια. Με σαφές πλαίσιο, διαρκή παρακολούθηση και ενεργό παρουσία σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, αποδεικνύουμε ότι κανένα ζήτημα δεν μένει χωρίς άμεση αντιμετώπιση. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου προχωρά με πρόγραμμα, σοβαρότητα και αποτελεσματικές παρεμβάσεις για το καλό των πολιτών».

Αποφάσεις:

-Έγκριση υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση από το Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Πράξης με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΕΒ ΑΣΙΝΗΣ – ΔΡΕΠΑΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΩΡΥΓΑ ΑΝΑΒΑΛΟΥ Υ14»

-Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για τηνανάθεση της σύμβασης του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ- ΤΕΧΝΙΚΑ Π.Ε.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 2025», Π/Υ: 300.000,00 €

-Ανάδειξη οριστικού αναδόχου για το έργο «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ»

Προϋπολογισμός: 200.000 €

-Ανάδειξη οριστικού αναδόχου του έργου:

«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΠΛΗΓΕΙΣΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΡΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ»,

Προϋπολογισμού : 240.000,00€

– Ανάδειξη οριστικού αναδόχου του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ», με προϋπολογισμό: 225.000,00 €