Υπεγράφη η σύμβαση για έργο βελτίωσης οδικής ασφάλειας στην ΠΕ Κορινθίας προϋπολογισμού 800.000 ευρώ

Ένα σημαντικό έργο για την ασφάλεια των μετακινήσεων στην Π.Ε. Κορινθίας μπαίνει σε φάση υλοποίησης, με την υπογραφή της σύμβασης για τη συντήρηση κατά τμήματα και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο Εθνικό και Επαρχιακό οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, συνολικού προϋπολογισμού 800.000 ευρώ.

Η υπογραφή της σύμβασης πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Π.Ε. Κορινθίας, από τον Αντιπεριφερειάρχη Αναστάσιο Γκιολή και παρουσία του αναδόχου του έργου και στελεχών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων.

Το έργο περιλαμβάνει στοχευμένες παρεμβάσεις συντήρησης, αποκατάστασης φθορών και βελτίωσης της σήμανσης και του οδοστρώματος σε επιλεγμένα σημεία του οδικού δικτύου, με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας κατοίκων και επισκεπτών.