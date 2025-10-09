Έργα υποδομής και αγροτικής ανάπτυξης στο επίκεντρο των αποφάσεων της Περιφερειακής Επιτροπής Πελοποννήσου

Σημαντικές αποφάσεις για έργα υποδομής, ασφάλειας και αγροτικής ανάπτυξης έλαβε η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η οποία συνεδρίασε υπό την προεδρία του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Χρήστου Λαμπρόπουλου.

Κατά τη συνεδρίαση εγκρίθηκαν έργα που αφορούν τη συντήρηση και αναβάθμιση του οδικού δικτύου, την προστασία από φυσικούς κινδύνους, καθώς και την υποβολή προτάσεων για την υλοποίηση μεγάλων έργων εγγείων βελτιώσεων και αρδευτικών υποδομών. Οι αποφάσεις αποτυπώνουν τη στρατηγική στόχευση της Περιφέρειας για ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, της αγροτικής παραγωγής και της ανθεκτικότητας των υποδομών σε όλη την Πελοπόννησο.

Πιο αναλυτικά, εγκρίθηκε προσωρινός ανάδοχος για την κατασκευή του έργου «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κορινθίας», προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ, που αφορά την αναβάθμιση του ηλεκτροφωτισμού στο βασικό οδικό δίκτυο της Κορινθίας.

Επίσης, εγκρίθηκε ανάδοχος για την υλοποίηση του έργου «Συντήρηση τεχνικών έργων εντός της κοίτης ποταμών και χειμάρρων Δήμου Ευρώτα», προϋπολογισμού 300.000 ευρώ.

Ακόμα, εγκρίθηκε η διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού και οι όροι δημοπράτησης για το έργο «Άρση επικινδυνότητας και λήψη μέτρων προστασίας από πτώσεις βράχων στην Εθνική Οδό Τριπόλεως – Πύργου (Τ.Κ. Λαγκαδίων)», προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ, ενώ ομόφωνα εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης για τη χρηματοδότηση της πράξης «Βελτίωση οδικής ασφάλειας και άρση επικινδυνότητας σε τμήμα της Επαρχιακής Οδού Λεωνίδιο – Τσιτάλια» από το ΠΠΑ Πελοποννήσου.

Επιπλέον, εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης στο Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023–2027 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την «Κατασκευή εξωποτάμιας λιμνοδεξαμενής Ξυλοκάστρου Κορινθίας», ύψους 32.686.500 ευρώ, καθώς και η υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «Βιώσιμη αναβάθμιση του αρδευτικού δικτύου Αναβάλου με τηλεμετρία, εκσυγχρονισμό Η/Μ εξοπλισμού και ΑΠΕ», προϋπολογισμού 17.255.842,48 ευρώ.

Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Χρήστος Λαμπρόπουλος, δήλωσε:

«Οι αποφάσεις της Περιφερειακής Επιτροπής εντάσσονται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό που υλοποιούμε και έχει τεθεί από τον Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχό, για μια Πελοπόννησο με σύγχρονες υποδομές, ασφαλείς δρόμους και βιώσιμη ανάπτυξη.

Άμεση προτεραιότητα αποτελούν τα έργα ενίσχυσης της πρωτογενούς παραγωγής και ορθολογικής χρήσης των νερών. Προχωρούμε με συνέπεια και ταχύτητα στην ωρίμανση και εκτέλεση έργων που απαντούν σε πραγματικές ανάγκες των πολιτών, ενισχύοντας ταυτόχρονα την παραγωγική βάση και την ανθεκτικότητα της Περιφέρειάς μας».