Η Καλαμάτα στο επίκεντρο των εορταστικών δράσεων για την «Ευρωπαϊκή Ημέρα Δωρεάς Οργάνων, Ιστών και Κυττάρων»

Η «Ευρωπαϊκή Ημέρα Δωρεάς Οργάνων Ιστών και Κυττάρων», αποτελεί μια πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Ευρώπης και εορτάζεται κάθε χρόνο, το δεύτερο Σάββατο του Οκτωβρίου. Στόχος της είναι να φέρει κοντά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, στην προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού στον θεσμό της δωρεάς και της μεταμόσχευσης οργάνων, ιστών και κυττάρων. Μέσα από τη δωρεά, εκτός από την προφανή σωτηρία ασθενών συνανθρώπων μας, αναδεικνύεται και η σημασία της ενίσχυσης των δεσμών αλληλεγγύης μεταξύ των πολιτών, καθώς η μεταμόσχευση αποτελεί τη μόνη περίπτωση στον χώρο της ιατρικής επιστήμης, όπου η θεραπεία προσφέρεται από τον συνάνθρωπο.

Το Σάββατο 11 Οκτωβρίου του 2025, η Ελλάδα έχει την τιμή να φιλοξενεί στην Καλαμάτα την «Ευρωπαϊκή Ημέρα Δωρεάς Οργάνων, Ιστών και Κυττάρων», υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων. Με το μήνυμα «Δωρεά Οργάνων, Περισσότερη Ζωή», το δώρο ζωής από άνθρωπο σε άνθρωπο, μπαίνει στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου. Με συμβολικές δράσεις σε όλη τη χώρα, αλλά και με τις εκδηλώσεις, που διοργανώνει κάθε ευρωπαϊκή χώρα την ημέρα αυτή, το σημαντικό μήνυμα θα μεταδοθεί, με σκοπό τη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών ζωής για κάθε Ευρωπαίο πολίτη.

Ειδικότερα στην Ελλάδα και με σκοπό την απόδοση της δέουσας τιμής στους Δότες Οργάνων Ιστών και Κυττάρων, το Σάββατο 11 Οκτωβρίου, μεταξύ άλλων εκδηλώσεων με επίκεντρο τη Καλαμάτα, θα πραγματοποιηθεί φωταγώγηση με πράσινο χρώμα (το χρώμα που συμβολίζει τη μεταμόσχευση), εμβληματικών κτιρίων και κατασκευών σε όλη την Ελλάδα, όπως το Καλλιμάρμαρο, η Βουλή των Ελλήνων, το Σιντριβάνι της Ομόνοιας, ο Λευκός Πύργος της Θεσσαλονίκης, Η Γέφυρα Ρίου Αντιρρίου, το Κάστρο της Καλαμάτας, η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση, το Ωνάσειο Νοσοκομείο κ.α.

Αναλυτικότερα το πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιλαμβάνει:

Ενημερωτική εκδήλωση για ιατρονοσηλευτικό προσωπικό στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας

για ιατρονοσηλευτικό προσωπικό στο Διήμερη συνεδρίαση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων σε θέματα Μεταμοσχεύσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης , την Πέμπτη 9 και την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, στον συνεδριακό χώρο του ξενοδοχείου Elite

, την Πέμπτη 9 και την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, στον συνεδριακό χώρο του ξενοδοχείου Elite Κεντρική εορταστική εκδήλωση , ανοιχτή στο κοινό, για την «Ευρωπαϊκή Ημέρα Δωρεάς Οργάνων Ιστών και Κυττάρων», την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου στις 18.30, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Καλαμάτας , παρουσία του Προέδρου της Βουλής, κ. Νικήτα Κακλαμάνη, του Υπουργού Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη και του Υφυπουργού Υγείας κ. Μάριου Θεμιστοκλέους

, ανοιχτή στο κοινό, για την «Ευρωπαϊκή Ημέρα Δωρεάς Οργάνων Ιστών και Κυττάρων», την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου στις 18.30, στο , παρουσία του Προέδρου της Βουλής, κ. Νικήτα Κακλαμάνη, του Υπουργού Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη και του Υφυπουργού Υγείας κ. Μάριου Θεμιστοκλέους Επιστημονική εκδήλωση , με τη συμμετοχή διακεκριμένων επιστημόνων του χώρου, ανοιχτή στο κοινό, για όλες τις εξελίξεις στον τομέα της Δωρεάς και των Μεταμοσχεύσεων Οργάνων, Ιστών και Κυττάρων, στην Ελλάδα και διεθνώς, το Σάββατο 11 Οκτωβρίου, 9.30 – 14.00 στο ξενοδοχείο Horizon Blu της Καλαμάτας.

, με τη συμμετοχή διακεκριμένων επιστημόνων του χώρου, ανοιχτή στο κοινό, για όλες τις εξελίξεις στον τομέα της Δωρεάς και των Μεταμοσχεύσεων Οργάνων, Ιστών και Κυττάρων, στην Ελλάδα και διεθνώς, το Σάββατο 11 Οκτωβρίου, 9.30 – 14.00 στο ξενοδοχείο Horizon Blu της Καλαμάτας. Ενημερωτικό περίπτερο «Οργανούληδες» στη Κεντρική Πλατεία της Καλαμάτας. Το καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την υγιεινή ζωή και τη δωρεά οργάνων, που απευθύνεται σε μαθητές 7 έως 11 ετών, και υποστηρίζεται από το Ίδρυμα Ωνάση, περιμένει παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς να τους γνωρίσουν από κοντά και να μάθουν μαζί τα μυστικά για τη λειτουργία και τη φροντίδα των οργάνων του σώματος, αλλά την αξία της δωρεάς οργάνων. Ώρες Λειτουργίας: Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, 18:00-20:00 & Σάββατο 11 Οκτωβρίου, 10:00-14:00 και 17:00-21:00. Ενημερωτική παρουσίαση, Σάββατο 11 Οκτωβρίου, 19:00-20:00

Οι εκδηλώσεις διοργανώνονται από την «Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων σε θέματα Μεταμοσχεύσεων» του Συμβουλίου της Ευρώπης και από τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, υπό την Αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και με την Υποστήριξη της ΕΡΤ, του Ιδρύματος Ωνάση, του Ωνάσειου Νοσοκομείου, του Δήμου Καλαμάτας και της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Επίσης τις δράσεις υποστηρίζουν οι: Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης, Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, Δ/νση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεότερων & Σύγχρονων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, Δήμος Αθηναίων, Δήμος Θεσσαλονίκης, Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου «Χαρίλαος Τρικούπης», Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), Γ. Νοσοκομείο Καλαμάτας.