ΕΡΓΑΝΗ: Το 2025 έκλεισε με βροχή απολύσεων – Τι μας περιμένει το 2026

Ο εποχικός και «κυκλικός» χαρακτήρας της μισθωτής απασχόλησης στην Ελλάδα αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα τελευταία στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ.

Παρά τους κυβερνητικούς πανηγυρισμούς για τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας από το 2008, αυτό που βλέπουμε είναι μια αέναη ανακύκλωση του εργατικού δυναμικού. Εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι μπαινοβγαίνουν στις περιστρεφόμενες πόρτες ανεργίας και προσωρινής εργασίας, αλλάζοντας δύο και τρεις δουλειές τον χρόνο.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το δ’ τρίμηνο του 2025, έκλεισε με αρνητικό πρόσημο σε ό,τι αφορά το ισοζύγιο απασχόλησης, δηλαδή την αναλογία προσλήψεων-απολύσεων.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ 

