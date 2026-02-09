Τελευταία Νέα
ΕΝΦΙΑ: Τέλος χρόνου για την έκπτωση έως 20% – Η διαδικασία της αίτησης

Την αίτηση, για να «κλειδώσουν» την έκπτωση έως 20% στον φετινό λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ, καλούνται να υποβάλλουν μέσω της ειδικής πλατφόρμας myProperty της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), έως την Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, οι φορολογούμενοι με ασφαλισμένες κατοικίες.

Η αίτηση εμφανίζεται προσυμπληρωμένη για όσους είχαν υποβάλει αίτηση το προηγούμενο έτος, με δυνατότητα τροποποίησης πριν από την οριστικοποίησή της. Σε περίπτωση που η ασφαλισμένη κατοικία δεν εμφανίζεται στην πλατφόρμα, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ελέγξουν αν έχει προηγουμένως δηλωθεί στο Ε9, καθώς αυτό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της έκπτωσης του ΕΝΦΙΑ.

Σε περίπτωση που η ασφαλισμένη κατοικία δεν εμφανίζεται στην πλατφόρμα, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ελέγξουν αν έχει δηλωθεί στο Ε9, καθώς η καταχώρισή της αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση της έκπτωσης.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ 

