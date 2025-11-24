Τελευταία Νέα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εργασία: Μύθος ότι η Gen Z αποτυγχάνει – Στους εργοδότες είναι το πρόβλημα

Δεν είναι λίγες οι φορές που η Gen Z έχει κατηγορηθεί ότι «δεν ξέρει να δουλεύει», ότι «δεν αντέχει την πίεση», ότι «δεν έχει αντοχές» και άλλα τέτοια παρόμοια.

Από την άλλη πλευρά, μέλη της Γενιάς Ζ εκφράζουν κατά καιρούς, μέσω ερευνών κυρίως, ότι η εργασία είναι κάποιες φορές πιο καταθλιπτική από την ανεργία.

Τελικά τι συμβαίνει από τα δύο: αποτυγχάνει η Γενιά Ζ στην εργασία, ή μήπως η εργασία την απογοητεύει;

Όπως λέει στο Forbes, η Γενιά Ζ δεν αποτυγχάνει να προσαρμοστεί. Ο σύγχρονος χώρος εργασίας την απογοητεύει. Η ίδια απευθυνόμενοι στους εργοδότες τονίζει ότι εκείνοι είναι το πρόβλημα αφού οι ίδιοι θα πρέπει να βοηθήσουν την Gen Z να μάθει να εργάζεται.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ 

