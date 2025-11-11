Εργαζόμενοι συνταξιούχοι: Το λάθος που κοστίζει έως 100 ευρώ τον μήνα

Απώλειες έως και 100 ευρώ τον μήνα (μαζί με αναδρομικά) έχουν χιλιάδες συνταξιούχοι που εργάζονται, αφού δεν γνωρίζουν ότι, μετά τη διακοπή της εργασίας τους, πρέπει να υποβάλουν αίτηση στον ΕΦΚΑ προκειμένου να λάβουν προσαύξηση της σύνταξής τους για το διάστημα κατά το οποίο ήταν απασχολούμενοι! Η προσαύξηση της σύνταξης προκύπτει από την αξιοποίηση του χρόνου ασφάλισης που πραγματοποιείται μετά τη συνταξιοδότηση

Οπως τονίζουν ειδικοί στην κοινωνική ασφάλιση, η απουσία ενημέρωσης από τον ΕΦΚΑ για τα δικαιώματα των εργαζόμενων συνταξιούχων είναι η βασική αιτία που ένα μεγάλο τμήμα αυτής της κατηγορίας δεν γνωρίζει ότι μπορεί να υποβάλει αίτηση στη σχετική πλατφόρμα ώστε να λάβει προσαύξηση της σύνταξής του και τα σχετικά αναδρομικά.

Ειδικότερα, με μεγάλη καθυστέρηση 8 ετών, ο e-ΕΦΚΑ ενεργοποίησε, στις αρχές του 2025, το σχετικό λογισμικό και οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι, όταν αποφασίζουν να σταματήσουν την εργασία τους, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην ειδική πλατφόρμα, προκειμένου να λάβουν προσαύξηση στη σύνταξή τους.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ