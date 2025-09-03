Εισφορά αλληλεγγύης: Παγώνει για εργαζόμενους συνταξιούχους

Μαξιλάρι ύψους 17 δισ. ευρώ έχει δημιουργηθεί στον κουμπαρά του Ασφαλιστικού, στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ), το οποίο δημιουργήθηκε και συντηρείται κατά κύριο λόγο από τις μηνιαίες εισφορές των συνταξιούχων άνω των 1.400 ευρώ, μέσω της ΕΑΣ (Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων), η οποία επιβάλλεται κλιμακωτά και κυμαίνεται από 3% έως 14%.

Οι εκπρόσωποι των συνταξιούχων αλλά και η αντιπολίτευση ζητούν την κατάργηση της ΕΑΣ, αφού οι απόμαχοι της δουλειάς πληρώνουν διπλή φορολογία: τόσο στην Εφορία όσο και στο ΑΚΑΓΕ. Ειδικά όταν η ΕΑΣ επεμβαίνει στο σύνολο της αμοιβής, ακόμα και επί του αφορολόγητου ποσού.

Οι συνταξιούχοι παρατηρούν ότι η ΕΑΣ είναι μια «άδικη και παράνομη παρακράτηση», η οποία όχι μόνο απομειώνει τις όποιες προβλεπόμενες νόμιμες αυξήσεις στις συντάξεις, αλλά σε πολλούς συνταξιούχους, με την αύξηση των συντάξεων το 2025 κατά 2,5% και ταυτόχρονα αλλαγής της κλίμακας ΕΑΣ σε μεγαλύτερο ποσοστό, καταγράφεται μείωση του πληρωτέου ποσού, γεγονός που αντίκειται στις διατάξεις του Συντάγματος, οι οποίες ορίζουν ότι κανένα πληρωτέο ποσό δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το προηγούμενο. Τονίζεται ότι το ψαλίδι στην ΕΑΣ μηδενίζει σε πολλές περιπτώσεις την αύξηση των συντάξεων, με αποτέλεσμα το καθαρό ποσό μετά την αύξηση και την παρακράτηση να είναι μικρότερο από το αρχικό.

