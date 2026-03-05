Ερώτηση του ΚΚΕ «για τις τραγικές ελλείψεις ιατρικού προσωπικού στις παθολογικές κλινικές του Νοσοκομείου της Καλαμάτας»

Το θέμα των ελλείψεων στις παθολογικές κλινικές του Νοσοκομείου της Καλαμάτας φέρνει με ερώτησή του στη Βουλή το ΚΚΕ. Αναλυτικά ερωτάται ο Υπουργός Υγείας:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Υγείας

Θέμα: Για τις τραγικές ελλείψεις ιατρικού προσωπικού στις παθολογικές κλινικές του Νοσοκομείου της Καλαμάτας.

Για ακόμα μια φορά, οι γιατροί του Νοσοκομείου Καλαμάτας κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την υποστελέχωση του, προχωρώντας μάλιστα σε εξώδικη διαμαρτυρία, απέναντι σε μια κατάσταση που θέτει σε κίνδυνο όχι μόνο την υγεία των ίδιων των εργαζομένων αλλά και την υγεία συνολικά του λαού στον νομό Μεσσηνίας.

Συγκεκριμένα, όπως καταγγέλλεται σε ανακοίνωση του Σωματείου Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ Μεσσηνίας, στις Παθολογικές Κλινικές του Νοσοκομείου εργάζονται 5 γιατροί, εκ των οποίων μία επικουρικός και μια ακόμα αποσπασμένη από το Κέντρο Υγείας Καλαμάτας. Τη στιγμή που ακόμα και ο απαρχαιωμένος οργανισμός, που δεν ανταποκρίνεται στις σημερινές αυξημένες ανάγκες των Παθολογικών Κλινικών, προβλέπει διπλάσιο αριθμό Παθολόγων.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, οι γιατροί του Παθολογικού τομέα να εργάζονται με πολυάριθμες 24ωρες εφημερίες, με ελάχιστα ρεπό εργασίας, με χρωστούμενες κανονικές άδειες από χρόνια. Πρόσφατα στη μία εκ των δύο παθολογικών κλινικών του νοσοκομείου υπήρξε αδυναμία να καλυφθούν όλες οι εφημερίες του μήνα από τους μόλις 2 ειδικευμένους παθολόγους! Το ποτήρι ξεχείλισε μάλιστα με την εντολή της διοίκησης σε αυτούς τους δυο γιατρούς να εργαστούν πάνω από τα όρια που προβλέπει ο νόμος και πάνω από την αντοχή τους.

Αντί η κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας να προχωρήσουν στην πρόσληψη του αναγκαίου μόνιμου ιατρονοσηλευτικού προσωπικού για την πλήρη στελέχωση των μονάδων υγείας, απαντούν με εμβαλωματικές λύσεις, όπως υποχρεωτικές μετακινήσεις από τη μία μονάδα στην άλλη και τη λογική του «εντέλλεσθε» σε υπερεφημέρευση.

Η υπερεφημέρευση των γιατρών εκτός από τις συνέπειες που έχει στην υγεία τους, αυξάνει την πιθανότητα ιατρικού σφάλματος, λόγω της εξουθένωσης τους.

Πρόκειται για μια πολιτική, η οποία εφαρμόζεται από όλες τις ως τώρα κυβερνήσεις, που αντιμετωπίζει ως κόστος την υγεία του λαού και αντί να προχωρήσει σε όλες τις αναγκαίες προσλήψεις εκθέτει εργαζόμενους και ασθενείς σε κίνδυνο.

Με βάση τα παραπάνω, ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός, ποια μέτρα θα πάρει η Κυβέρνηση για:

– Να προκηρυχθούν όλες οι κενές θέσεις παθολόγων στο νοσοκομείο Καλαμάτας με κατεπείγουσες διαδικασίες και να προσληφθεί όλο το απαραίτητο μόνιμο, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης προσωπικό.

– Να σταματήσουν οι παράνομες εντολές υπερεφημέρευσης που θέτουν σε κίνδυνο ασθενείς και εργαζόμενους.

Οι Βουλευτές

Καραθανασόπουλος Νίκος

Λαμπρούλης Γιώργος

Παπαναστάσης Νίκος