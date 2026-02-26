Κραυγή… από τους γιατρούς του Νοσοκομείου Καλαμάτας – Στα όριά τους οι παθολογικές κλινικές (video)

Καμπανάκι κινδύνου για το Εθνικό Σύστημα Υγείας στη Μεσσηνία χτυπούν οι νοσοκομειακοί γιατροί, περιγράφοντας εικόνα οριακής λειτουργίας στις παθολογικές κλινικές του Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας. Στη Β’ Παθολογική Κλινική υπηρετούν μόλις δύο ειδικευμένες γιατροί, οι οποίες σύμφωνα με την καταγγελία καλούνται να σηκώσουν βάρος δυσανάλογο των ανθρώπινων αντοχών.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εάν με τις υποσχέσεις μόνο ερχόντουσαν γιατροί, οι παθολογικές κλινικές της Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας, θα είχαν πληθώρα ιατρών.

Δυστυχώς όμως σήμερα βρίσκονται σε ενεργή κατάσταση 5 ιατροί Παθολόγοι, εκ των οποίων η μία επικουρικός και η άλλη αποσπασμένη από το Κέντρο Υγείας Καλαμάτας. Δηλαδή κάτω από το 50% των θέσεων που ορίζει ένα παλιό, που δεν ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες, οργανόγραμμα.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου, η 6η Υ.Π.Ε και το Υπουργείο Υγείας έχουν την αξίωση να υποστηριχτούν με ασφάλεια οι 2 Παθολογικές κλινικές από τους μισούς ιατρούς που ορίζει ο οργανισμός του Νοσοκομείου. Πώς γίνεται αυτό;

Θα μπορούσαμε να πολυμελίσουμε ή να κλωνοποιήσουμε τους ιατρούς. Αυτό θα βόλευε, καθώς άμεσα ο αριθμός τους θα μπορούσε να διπλασιαστεί ή να τριπλασιαστεί!

Τελικά όμως γίνεται με τον διπλασιασμό της εργασίας του κάθε ιατρού, καθώς η προηγούμενη λύση δεν είναι πραγματοποιήσιμη ακόμα στην εποχή μας. Έτσι δουλεύουν τα τελευταία χρόνια οι 2 Παθολογικές κλινικές του Νοσοκομείου. Οι ιατροί ζουν με πολυάριθμες 24ωρες εφημερίες, με ελάχιστα ρεπό εργασίας, με χρωστούμενες κανονικές άδειες από χρόνια, με επιβάρυνση της σωματικής και πνευματικής τους υγείας και τελικά σε μία διόλου ελκυστική κατάσταση για έναν ιατρό.

Βέβαια υπάρχουν και άλλες λύσεις, όπως μια κατεπείγουσα μαζική προκήρυξη όλων των κενών οργανικών θέσεων Παθολόγων, αλλά αυτές αποτελούν μόνο ωραία λόγια και πανηγυρικές υποσχέσεις δια στόματος του Υπουργού Υγείας και των βουλευτών του Νομού, μετά ηχηρών χειροκροτημάτων από τους πολίτες και από τον τοπικό τύπο.

Πανηγυρικά λοιπόν σήμερα φτάσαμε στην κατάρρευση των παθολογικών κλινικών!

Στις 30-01-2026, η Διευθύντρια της Β΄Παθολογικής κλινικής αναφερόμενη στην Διοίκηση, στο Επιστημονικό Συμβούλιο και στον Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας, κάνει γνωστό ότι δεν μπορούν να καλυφθούν όλες οι ημέρες του μηνός Φεβρουαρίου με ειδικευμένο Παθολόγο σε 24ωρη εφημερία, καθώς οι μόλις 2 ιατροί της κλινικής έχουν φτάσει στα όρια της υπερεργασίας και κόπωσης τους. Παρομοίως και για τον επερχόμενο μήνα Μάρτιο, με εδυναμία κάλυψης τριών ημερών. Τονίζει πώς η υποστελέχωση και η κόπωση αποτελούν αιτίες ιατρικού σφάλματος, για τις οποίες η Διοίκηση φέρει την ευθύνη και τους καλεί να βρουν λύση για την κάλυψη των εφημεριών. Το Επιστημονικό Συμβούλιο και ο Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας στηρίζουν την απόφαση της Διευθύντριας και προτείνουν συγκεκριμένες λύσεις για την κάλυψη των 2 κενών ημερών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία, μειοψηφούντων του εκλεγμένου εκπροσώπου των ιατρών και του εκπροσώπου των εργαζομένων, απορρίπτει τις προτεινόμενες λύσεις και καταφεύγει στην ίδια παλιά και δοκιμασμένη λύση: εντέλλει τις 2 ιατρούς να δουλέψουν παραπάνω και να καλύψουν τα κενά. Διατάζουν δηλαδή τις 2 συναδέλφους μας να συνεχίζουν να δουλεύουν πέραν των ορίων της αντοχής τους.

1)Τονίζουμε με τρόμο την επισφάλεια που ενέχει η απόφαση αυτή, τόσο για τις συναδέλφους μας, όσο και για τους ασθενείς.

2)Θυμίζουμε ότι οι ώρες εργασίας των Ιατρών ορίζονται από συγκεκριμένη νομοθεσία και ουδείς δεν έχει το δικαίωμα να ωθεί σε παρανομία, εντέλλοντας σε εργασία επιπλέον του νόμιμου ορίου.

3)Η ελληνική κοινωνία έχει ζήσει και ζει τραγικές καταστάσεις από Διοικήσεις και εργοδότες που κωφεύουν όσο αφορά την ασφάλεια στους χώρους εργασίας. Η ασφάλεια την παροχής υπηρεσιών υγείας, εξαρτάται απόλυτα από τις συνθήκες εργασίας του υγειονομικού προσωπικού.

Τέλος, απαντώντας και σε σχετικά δημοσιεύματα στον τοπικό τύπο, η σημερινή κατάσταση των παθολογικών κλινικών δυστυχώς δεν αποτελεί μια έκτακτη συνθήκη “αυξημένης πίεσης”. Επί σειρά ετών τονίζουμε με σχετικά δελτία τύπου την υποστελέχωση των συγκεκριμένων κλινικών.Το Διοικητικό Συμβούλιο όφειλε να έχει έγκαιρα προνοήσει για την εξεύρεση λύσης, αντίθετα επί σειρά ετών δεν δόθηκε μέχρι σήμερα καμία ικανοποιητική λύση από τους αρμοδίους. Η λύση που προτείνεται σχετικά με την σύσταση νευρολογικής και πνευμονολογικής κλινικής δεν είναι εφικτή με τον σημερινό αριθμό υπηρετούντων Πνευμονολόγων και Νευρολόγων, ενώ το κενό των Παθολόγων δεν δύναται να καλυφθεί από την εφημέρευση άλλων ειδικοτήτων. Η εφημέρευση δεν θεωρείται ασφαλής με μόνο ειδικευόμενο ιατρό, χωρίς τον ανάλογο ειδικευμένο στην ίδια εφημερία.

Μία και μόνη λύση υπάρχει και είναι η ενίσχυση των Νοσοκομείων του Νομού με το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό. Τότε και μόνο τότε θα εξασφαλιστεί η απαιτούμενη ασφάλεια της παροχής υπηρεσιών υγείας που αξίζει ο κάθε πολίτης.

Το σωματείο μας προχωρά σε εξώδικη διαμαρτυρία με βάση τα ανωτέρω δεδομένα, τη γνωμoδότηση δικηγόρου στον οποίο σχετικώς απευθύνθηκε και τη σύνταξη εφημεριακού προγράμματος από τη διοίκηση με “εντέλλεσθε”, ουσιαστικά, προς τις δύο εξουθενωμένες συναδέλφους για υπερεφημέρευση, δηλώνοντας πως παραστέκεται στις αιτιάσεις και τις επιφυλάξεις τους για την ασφάλεια τόσο της δικής τους υγείας όσο και αυτής των συμπολιτών μας ασθενών της Παθολογικής κλινικής.

Το Δ.Σ. του Σωματείου Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ Μεσσηνίας