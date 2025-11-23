Εσωκομματικές ΝΔ: Χωρίς εκλογές στη Μεσσηνία, ποιοι ανακηρύσσονται στην Τοπική Οργάνωση

Στην εκλογική περιφέρεια της Μεσσηνίας όλες και όλοι οι υποψήφιοι όλων των αξιωμάτων ανακηρύσσονται ως εκλεγείσες και εκλεγέντες και ως εκ τούτου δεν πραγματοποιήθηκαν εκλογές.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση: “Ο πρόεδρος της ΕΦΕΕΠ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ κ.Ιωάννης Κατσίρης ανακοινώνει ότι κατά τις επικείμενες εκλογές στις 23Νοε.2025 για την ανάδειξη Προεδρείων των Τοπικών και Περιφερειακών Οργανώσεων & Συνέδρων, στην Εκλογική Περιφέρεια Μεσσηνίας όλες και όλοι οι υποψήφιοι όλων των αξιωμάτων ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ ως εκλεγείσες/εκλεγέντες, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 της Βασικής Εγκυκλίου.”

Αναλυτικά:

ΔΕΕΠ Μεσσηνίας:

Πρόεδρος: Παναγιώτης Τσανής

Μέλη: Ολυμπία Αλειφέρη, Μαρία Μπετιχαβά, Κωνσταντίνος Μιχαλόπουλος, Ηλίας Παπαδόπουλος, Γεώργιος Σταυρόπουλος, Ευσταθία Χειλά, Κωνσταντίνος Στυλιανόπουλος

Δημοτική Οργάνωση Καλαμάτας:

Πρόεδρος: Τασούλα Φοίφα

Μέλη: Παναγιώτης Αγγελάκης, Αγγελική Χρονοπούλου, Όλγα Δημητράκη-Παναγιωτοπούλου, Πέτρος Σταυρόπουλος, Διονυσία Στεφάνου, Σταύρος Τσιχριτζής, Αργύριος Αφράτης.

Δημοτική Οργάνωση Μεσσήνης:

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Δημητρόπουλος

Μέλη: Μαρία Αγγελοπούλου, Δημήτριος Αθανασακόπουλος, Διονύσιος Μανιάτης, Δήμητρα Μητσοπούλου, Νικόλαος Μπρατσιάκος, Αικατερίνη Στεφάνου, Παναγιώτης Χαραλαμπόπουλος.

Δημοτική Οργάνωση Τριφυλίας:

Πρόεδρος: Γεώργιος Φωτεινός

Μέλη: Ευτυχία Γαλάνη, Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, Ιωάννης Γαλάνης, Αγγελική Μιχαλαρέα, Γεώργιος Πανουσόπουλος, Στυλιανός Διαμαντόπουλος, Σπυρίδων Παπαηλιού.

Δημοτική Οργάνωση Πύλου – Νέστορος:

Πρόεδρος: Τρύφωνας Δηλές

Μέλη: Κωνσταντίνος Πυλιώτης, Βασιλική Δημητροπούλου, Αλεξάνδρα Καραμπάτσου, Γεώργιος Μπαχούμας, Κωνσταντίνα Κάζα, Ευσταθία Σπυροπούλου, Διονύσιος Ψαλλίδας.

Σύνεδροι: Πέτρος Αλεξόπουλος, Παναγιώτης Αγγελάκης, Δήμητρα Ανδρινοπούλου, Ευθύμιος Ανδρικάκης, Αργύρης Δικαίος, Ιάκωβος Περρωτής, Κωνσταντίνος Μιχαλόπουλος, Γεώργιος Σταυρόπουλος, Γεώργιος Μαρίνης, Ιωάννης Κοντογόννης, Αναστάσιος Σκοπετέας, Δημήτριος Νικολόπουλος, Αθανασία Ανδριανοπούλου, Λαμπρινή Χριστοφόρου, Μαρία Μπετιχαβά, Αγγελική Χρονοπούλου, Όλγα Παναγιωτοπούλου Δημητράκη, Ευσταθία Χειλά.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΕΠ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Η ΔΕΕΠ Μεσσηνίας ενημερώνει τα μέλη της ότι σύμφωνα με την απόφαση της ΕΦΕΕΠ Μεσσηνίας παράγραφος 2 του άρθρου 6 της βασικής εγκυκλίου δεν θα διεξαχθούν εκλογές την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025 καθώς ο αριθμός των υποψηφίων αντιστοιχεί πλήρως στον αριθμό των προβλεπόμενων θέσεων. Η συγκρότηση ενιαίου ψηφοδελτίου αποτελεί σταθερό κλίμα Ομόνοιας και ένδειξη εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών και κοινής δέσμευσης για τη συνέχιση της υπεύθυνης και αποτελεσματικής λειτουργίας της Οργάνωσης. Η ΔΕΕΠ Μεσσηνίας εύχεται καλή και παραγωγική θητεία σε όλα τα μέλη που θα αναλάβουν καθήκοντα και παραμένει προσηλωμένη στην προώθηση των αρχών της παράταξης και στην έμπρακτη προσφορά προς τους πολίτες της Μεσσηνίας.