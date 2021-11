Εστίαση – Υποχρεωτικός εμβολιασμός των εργαζομένων ante portas – Οι 10 αλλαγές

Καφές, ποτό, φαγητό μόνο με πιστοποιητικό εμβολιασμού, ή πιστοποιητικού νόσησης, ή με αρνητικό διαγνωστικό έλεγχο για κορωνοϊό (PCR ή rapid test) για τους ανεμβολίαστους από σήμερα και οι επιχειρηματίες του κλάδου εστίασης κάνουν λόγο για περιορισμό κατά 50% της πελατείας τους και μάλιστα «χωρίς κανένα αντισταθμιστικό μέτρο και με την απειλή αυστηρών προστίμων και την σφράγιση των καταστημάτων μας, με την επιβολή μη εφαρμόσιμων μέτρων, που ισοδυναμούν με άτυπο lockdown», όπως σημειώνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελμάτων (ΠΟΕΣΕ).

«Η δυναμική αντίδραση είναι το μόνο που έχει απομείνει στον κλάδο» , τονίζεται, ενώ ζητούν μέτρα στήριξης για την αποφυγή απώλειας επιχειρήσεων και θέσεων εργασίας.

Επέκταση της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο να γίνει υποχρεωτικός ο εμβολιασμός στους εργαζόμενους της εστίασης.

Όπως είπε στην εκπομπή MEGA Σαββατοκύριακο «Δεν αποκλείεται κάποια στιγμή να προχωρήσουμε στην υποχρεωτικότητα εμβολιασμού και σε άλλες κατηγορίες εργαζομένων. Μέσα στο καλοκαίρι δε γινόταν πρακτικά, γιατί υπήρχε έλλειμμα εργαζομένων στην εστίαση. Τώρα, πιθανόν αυτές οι ανάγκες να είναι λιγότερες, δεδομένου και ότι σταματάει ο τουρισμός».

«Αλλά η κυβέρνηση προσπαθεί από την αρχή να ισορροπήσει σε ένα τεντωμένο σχοινί, ανάμεσα στην ανάγκη μας να αντιμετωπίσουμε την πανδημία και στο να σεβαστούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα», πρόσθεσε ο ίδιος.

Οι 10 αλλαγές σε café και εστιατόρια

Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και παρέχουν υπηρεσίες εστίασης σε εσωτερικό χώρο, περιλαμβανόμενων των καταστημάτων εντός στοών, κλειστών εμπορικών κέντρων και υπεραστικών σταθμών, θα λειτουργούν με πληρότητα 100%, μόνο ως αμιγείς χώροι, αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους ή νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο.

Διαβάστε επίσης: Κορωνοϊός – Στη δημοσιότητα το ΦΕΚ με τα νέα περιοριστικά μέτρα για τους ανεμβολίαστους

– Στις επιχειρήσεις που λειτουργούν σε ανοικτό υπαίθριο χώρο, οι πελάτες θα εισέρχονται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης πιστοποιητικού εμβολιασμού, ή πιστοποιητικό νόσησης, ή βεβαίωση αρνητικού διαγωνιστικού ελέγχου PCR ή rapid test ενώ οι ανήλικοι από 4-17 ετών μπορούν να προσκομίζουν εναλλακτικά self test.

– Ως ανοικτός υπαίθριος χώρος ορίζεται ο χώρος που βρίσκεται εκτός οριογραμμής του κτιρίου που στεγάζεται το κατάστημα και είναι ανοιχτός από τουλάχιστον 2 πλευρές. Οι κανόνες των ανοικτών υπαίθριων χώρων εφαρμόζονται και για τους εξωτερικούς χώρους που βρίσκονται σε αεριζόμενες στοές.

– Ως ανοικτός υπαίθριος χώρος για τις δραστηριότητες του παρόντος σημείου ορίζεται ο χώρος που βρίσκεται εκτός οριογραμμής του κτιρίου που στεγάζεται το κατάστημα και είναι ανοιχτός από τουλάχιστον 2 πλευρές. Δεν θεωρούνται κλειστές οι πλευρές του χώρου που φέρουν προστατευτικά από τον άνεμο ύψους μέχρι και 1 μέτρο και 30 εκατοστά από το δάπεδο του χώρου. Πλευρά του ανοικτού υπαίθριου χώρου δεν θεωρείται η οροφή του, εφόσον υπάρχει. Οι κανόνες των ανοικτών υπαίθριων χώρων εφαρμόζονται και για τους εξωτερικούς χώρους που βρίσκονται σε αεριζόμενες στοές.

– Επίσης όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ με τα νέα μέτρα προβλέπεται δυνατότητα λειτουργίας, κατ’ επιλογή της επιχείρησης, με την κατάλληλη σήμανση, όχι αποκλειστικά με καθήμενους, με κοινό αμιγώς προσώπων που έχουν εμβολιασθεί ή νοσήσει κατά το τελευταίο εξάμηνο (και αποκλειστικά ανηλίκων με αρνητικό self-test), και των κανόνων λειτουργίας για τους κλειστούς χώρους.

– Τα μέτρα αυτά ισχύουν και ως προς τη λειτουργία οινοποιείων εφόσον σε αυτά διενεργείται οινογνωσία ή γευσιγνωσία.

– Οι προϋποθέσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων σε ανοικτό (υπαίθριο) χώρο ισχύουν και: α) για τη λειτουργία των υπηρεσιών catering και τη λειτουργία των εξωτερικών χώρων δεξιώσεων, β) για τη λειτουργία των εστιατορίων, αναψυκτηρίων και καφέ των ξενοδοχείων, που βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο.

– Λειτουργία εστιατορίων, αναψυκτηρίων, καφέ σε εσωτερικούς χώρους ξενοδοχείων και αεροδρομίων, τα οποία εξυπηρετούν μόνο τους διαμένοντες/ταξιδιώτες, καθώς και εξωτερικούς πελάτες πλήρως εμβολιασμένους ή νοσήσαντες. Η πληρότητα σε αυτή την περίπτωση ορίζεται στο 65%, απαγορεύεται η ζωντανή μουσική και η πραγματοποίηση εκδηλώσεων/δεξιώσεων.

– Στα ξενοδοχεία τα οποία διαθέτουν περισσότερους του ενός εσωτερικούς χώρους εστίασης παρέχεται δυνατότητα λειτουργίας συγκεκριμένων χώρων εξ αυτών, κατ’ επιλογή της επιχείρησης, με την κατάλληλη σήμανση, με κοινό (συμπεριλαμβανομένων και των εξωτερικών πελατών) αμιγώς προσώπων που έχουν εμβολιασθεί πλήρως ή νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο. Στην περίπτωση αυτή το ποσοστό της πληρότητας μπορεί να είναι στο 100%.

– Οι ίδιες προϋποθέσεις λειτουργίας, οι ίδιοι υγειονομικοί κανόνες και απαιτήσεις ισχύουν και για τη λειτουργία υπηρεσιών catering και δεξιώσεων στους εσωτερικούς χώρους των ξενοδοχείων.

– Οι υπηρεσίες take away, delivery και καθ’ οδόν drive- through επιτρέπονται χωρίς την παραμονή πελατών στον εσωτερικό χώρο ευθύνης των επιχειρήσεων αυτών και χωρίς να απαιτείται η επίδειξη πιστοποιητικών εμβολιασμού ή νόσησης ή δήλωσης αρνητικού διαγνωστικού/αυτοδιαγνωστικού ελέγχου.

πηγη