Έσβησαν άμεσα οι φωτιές σε Καλαμάτα, Καλλιθέα και Βασιλίτσι

Φωτιά εκδηλώθηκε κάτω από το Κάστρο της Καλαμάτας, ενώ εστίες εμφανίστηκαν και στις περιοχές Καλλιθέα και Βασιλίτσι, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στην Καλλιθέα, η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν την είσοδο της περιοχής. Η επέμβαση της Πυροσβεστικής, με τη συνδρομή μηχανημάτων των ΟΤΑ και την παρουσία του αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας Παντελή Δρούγα, απέτρεψε την εξάπλωση και τον κίνδυνο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η αιτία αποδίδεται σε πουλί που ακούμπησε σε καλώδια και προκάλεσε σπινθήρα.

Στο Βασιλίτσι εκδηλώθηκαν δύο εστίες, οι οποίες επίσης κατασβέστηκαν άμεσα.

Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε κάτω από το Κάστρο της Καλαμάτας δεν πήρε διαστάσεις και τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, χωρίς να απειλήσει.