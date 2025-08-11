200 ευρώ πρόστιμο αν λείπει αυτή η κάρτα από το αυτοκίνητο

Η υποχρέωση έκδοσης κάρτας καυσαερίων κάθε χρόνο μπορεί να οδηγήσει σε βαριά πρόστιμα τα οποία αγγίζουν τα 200 ευρώ για τον κάτοχο ΙΧ που δεν έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ελέγχου.

Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων εστιάζουν στο γεγονός ότι κάθε δύο χρόνια θα πρέπει να επισκέπτονται ένα Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου για την έκδοση του απαραίτητου πιστοποιητικού, λησμονώντας μία ακόμα υποχρέωση, η οποία μάλιστα… ανανεώνεται σε ετήσια βάση.

Σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, ο οδηγός ενός οχήματος υποχρεούται να φέρει τη νόμιμη άδεια οδήγησης, την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, το αποδεικτικό ασφάλισης, την απόδειξη πληρωμής των τελών κυκλοφορίας και φυσικά την Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.).

