Το εκπληκτικό μυστικό πίσω από τα σμήνη πουλιών: Πώς σχηματίζονται τα τέλεια περιγράμματα στον ουρανό

Ένα νέο επιστημονικό άρθρο που δημοσιευθηκε στις 6 Αυγούστου, προσφέρει μια απρόσμενη οπτική για τους θεαματικούς εναέριους σχηματισμούς των πουλιών.

Αυτές οι εναέριες χορογραφίες, όπου εκατοντάδες ή χιλιάδες πουλιά φαίνεται να κινούνται σε τέλειο συγχρονισμό, παραδοσιακά ερμηνεύονταν ως εκπληκτικά παραδείγματα συνεργασίας των ζώων, μια επίδειξη του πώς η συλλογικότητα μπορεί να ξεπεράσει τα ατομικά όρια.

Η νέα μελέτη που βασίστηκε στην παρατήρηση καργιών (Corvus monedula) αποκαλύπτει ότι η συμπεριφορά των πτηνών στις άκρες των σχηματισμών αυτών μπορεί να μην είναι αποτέλεσμα εξελικτικής στρατηγικής, αλλά να συμβαίνει τυχαία και όχι από πρόθεση, και να εξηγηθεί με μαθηματικούς κανόνες που διέπουν τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα αλληλεπιδρούν με όσα βρίσκονται κοντά τους.

