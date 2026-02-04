Τελευταία Νέα
97.3best
Τετάρτη
4
Φεβρουάριος
TOP
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Εθνικό Απολυτήριο: Όλες οι αλλαγές για την εισαγωγή στα ΑΕΙ – Το χρονοδιάγραμμα και η τράπεζα θεμάτων

Share

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει το Εθνικό Απολυτήριο, καθώς μέσα στον Φεβρουάριο αναμένεται να ξεκινήσει ο διάλογος για τη μεταρρύθμιση του Λυκείου.

Η διαβούλευση για το Εθνικό Απολυτήριο προβλέπεται να έχει διάρκεια περίπου 9 μήνες, ενώ ξεκαθαρίζεται, ότι οι Πανελλαδικές Εξετάσεις στο Λύκειο δεν καταργούνται, αφού εξακολουθούν να θεωρούνται ένα αξιόπιστο και αντικειμενικό σύστημα αξιολόγησης, τουλάχιστον στη σημερινή του φάση.

Κεντρική επιδίωξη της κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας είναι να ενισχυθεί ο ρόλος του Λυκείου και να αποκτήσει ουσιαστικό βάρος το απολυτήριο, ακολουθώντας πρακτικές που εφαρμόζονται ήδη σε άλλα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα.

Πώς θα λειτουργεί το Εθνικό Απολυτήριο

Με βάση το προσχέδιο της πρότασης, οι Πανελλαδικές θα ενταχθούν στο πλαίσιο του Εθνικού Απολυτηρίου, το οποίο θα αποτελεί ταυτόχρονα το βασικό κριτήριο πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Η σημαντικότερη διαφοροποίηση είναι ότι η εισαγωγή στα Πανεπιστήμια δεν θα καθορίζεται αποκλειστικά από τις επιδόσεις σε μία σειρά εξετάσεων, αλλά θα λαμβάνει υπόψη τη συνολική πορεία και απόδοση του μαθητή καθ’ όλη τη διάρκεια του Λυκείου.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ 

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Best-tv.gr ΕΔΡΑ Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134 ΑΦΜ 801227730 ΔΟΥ Καλαμάτα ΤΗΛ – ΕΜΑΙΛ 2721063264/ [email protected] ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ Μπελογιάννης Χρήστος Μπελογιάννης Γιώργος ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ /ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Μπελογιάννης Χρήστος ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Θέμης Κανελλόπουλος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.

Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode