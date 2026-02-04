Εθνικό Απολυτήριο: Όλες οι αλλαγές για την εισαγωγή στα ΑΕΙ – Το χρονοδιάγραμμα και η τράπεζα θεμάτων

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει το Εθνικό Απολυτήριο, καθώς μέσα στον Φεβρουάριο αναμένεται να ξεκινήσει ο διάλογος για τη μεταρρύθμιση του Λυκείου.

Η διαβούλευση για το Εθνικό Απολυτήριο προβλέπεται να έχει διάρκεια περίπου 9 μήνες, ενώ ξεκαθαρίζεται, ότι οι Πανελλαδικές Εξετάσεις στο Λύκειο δεν καταργούνται, αφού εξακολουθούν να θεωρούνται ένα αξιόπιστο και αντικειμενικό σύστημα αξιολόγησης, τουλάχιστον στη σημερινή του φάση.

Κεντρική επιδίωξη της κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας είναι να ενισχυθεί ο ρόλος του Λυκείου και να αποκτήσει ουσιαστικό βάρος το απολυτήριο, ακολουθώντας πρακτικές που εφαρμόζονται ήδη σε άλλα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα.

Πώς θα λειτουργεί το Εθνικό Απολυτήριο

Με βάση το προσχέδιο της πρότασης, οι Πανελλαδικές θα ενταχθούν στο πλαίσιο του Εθνικού Απολυτηρίου, το οποίο θα αποτελεί ταυτόχρονα το βασικό κριτήριο πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Η σημαντικότερη διαφοροποίηση είναι ότι η εισαγωγή στα Πανεπιστήμια δεν θα καθορίζεται αποκλειστικά από τις επιδόσεις σε μία σειρά εξετάσεων, αλλά θα λαμβάνει υπόψη τη συνολική πορεία και απόδοση του μαθητή καθ’ όλη τη διάρκεια του Λυκείου.

