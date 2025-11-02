Ετοιμαζόταν για καριέρα στη Formula 1 μέχρι που σκότωσε τον πατέρα του με μαχαίρι

Την πρώτη φορά που μπήκε μέσα σε καρτ ήταν οκτώ ετών και μονομιάς φάνηκε το φυσικό του χάρισμα στην γρήγορη οδήγηση. Στα 13 του χρόνια, ο Αντολίν Γκονζάλες έγινε ο νεότερος στην ιστορία που αγωνίστηκε με μονοθέσιο της κατηγορίας F3. Δέκα χρόνια αργότερα αντί να είναι στις… μεγάλες πίστες της Formula 1, όπως το ταλέντο του όριζε, βρίσκεται στη φυλακή όπως η μοίρα του αποφάσισε.

Από εκεί που είχε τον τίτλο του ανερχόμενου σούπερ σταρ του μηχανοκίνητου αθλητισμού και οι αναλυτές τον ονόμασαν «ο νέος Φερνάντο Αλόνσο», κυρίως λόγω της ταχύτητας και του στυλ πίσω από το τιμόνι, έγινε κατάδικος. Ποιο ήταν το έγκλημά του; Σκότωσε το πατέρα του με μαχαίρι! Και ομολόγησε για τις πράξεις του…

Από τις πίστες στης φυλακής τα σίδερα

Πλέον, στα 23 του χρόνια, έχει… μηδενίσει ουσιαστικά κάθε προοπτική πρόωρης αποφυλάκισής του, μιας και όχι μόνο παραδέχθηκε πως σκότωσε τον πατέρα του, αλλά το έκανε γιατί όπως ο ίδιος είπε, «βρισκόμουν σε ψυχωτικό επεισόδιο». Το κακό συνέβη κατά τη διάρκεια ενός καβγά που πήγαζε κυρίως από το άστατο διαζύγιο του 56χρονου με τη μητέρα του νεαρού Ισπανού πιλότου.

Ο Αντολίν Γκονζάλες -όπως περιέγραψε στην ομολογία- μαχαίρωσε στο λαιμό και στο στήθος τον πατέρα του μέσα στην αποθήκη του σπιτιού τους. Είναι 23ών ετών και θα πλησιάζει τα 30 όταν θα διεκδικήσει την αποφυλάκισή του. Αν και εφόσον βέβαια, καταφέρει να πείσει τους εισαγγελείς πως το ψυχωτικό επεισόδιο που τον οδήγησε στον φόνο δεν θα αποτελεί απειλεί για κάποιον συνάνθρωπό του στο μέλλον. Σε διαφορετική περίπτωση, πλέον βρίσκεται ήδη 2 χρόνια στη φυλακή και έχει μπροστά του άλλα 38 έτη ποινής.

