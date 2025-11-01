Kαλύτερος ο Πανθουριακός είχε τις ευκαιρίες να πάρει τη νίκη, αλλά… κόλλησε στο 1-1 με τον Ερμή Μελιγούς (video)

Ισοπαλία με σκορ 1-1 έληξε ο αγώνας στο γήπεδο του Μεσσηνιακού ανάμεσα στον Πανθουριακό και τον Ερμή Μελιγούς. Η Θουρία, ήθελε να πετύχει την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής κατηγορίας και του 4ου ομίλου αλλά πάρα τις ευκαιρίες που είχε και που προηγήθηκε στο σκορ δεν τα κατάφερε. Στο πρώτο μέρος, οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά στο ματς και κατάφεραν να προηγηθούν πολύ νωρίς στο σκορ με τον Γεωργουλέα. Στην συνέχεια, οι φιλοξενούμενοι είχαν τις ευκαιρίες να ισοφαρίσουν όπως και ο Πανθουριακός να πετύχει ένα δεύτερο τέρμα. Στο δεύτερο μέρος, εκτός από την ισοφάριση του Ερμή δεν είχαμε κάτι το αξιόλογο με την ομάδα του Τάκη Σακελλαρόπουλου να φωνάζει για πέναλτι πάνω στον Αγγελή και να χάνει μεγάλη ευκαιρία για το 2-1 με τον Κωνσταντινόπουλο.