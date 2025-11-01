Ο Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea εμφατική νίκη 3-0 σετ επί του Φλοίσβου Members Paron

Ο Α.Ο. Καλαμάτας 80 Affidea πανηγυρίζει την πιο ευρεία νίκη του στη Volley League και μάλιστα απέναντι στο Α.Ο.Φλοίσβο Members Paron με 3-0 σετ σε ένα από τα ντέρμπι της 2ης αγωνιστικής και με 4 βαθμούς πήρε με το «καλημέρα» πολύ καλό πλασάρισμα στη βαθμολογία.

Με MVP τον Φιλίπ Κοβάσεβιτς οι «λύκοι» ήταν εντυπωσιακοί, είχαν συνέχεια τον έλεγχο του αγώνα και δεν απειλήθηκαν ποτέ.

Με Μάρκου και Γκόραλιτς και πίεση στο σερβίς οι πράσινοι μπήκαν δυνατά με προβάδισμα 8-5. Ο Μελλές μείωσε 8-6 αλλά με το σερβίς του Κομητούδη άνοιξε η υποδοχή του Φλοίσβου και ο Χόρβαρθ με Μάρκου και Γκόραλιτς έκαναν σερί 5-0 για το 13-6. Χωρίς υποδοχή και με τον Χόρβαρθ να είναι στο σερβίς η Καλαμάτα άνοιξε το σκορ στο 21-14. Με επίθεση και άσσο του Μάρκου τελείωσε εύκολα το 1ο σετ 25-16.

Η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε μόνο που στο 2ο σετ ο Μάρκου με καλό σερβίς και δύο σερί άσσους έκανε το 8-3. Με σαφή υπεροχή σε όλους τους τομείς και κοντρόλ βόλεϊ η Καλαμάτα έτρεξε χωρίς κόπο το σκορ μέχρι και το 19-11. Το σετ έκλεισε 25-17 με τον Λίσεν για το 2-0 σετ.

Η Καλαμάτα δεν άφησε περιθώρια στους φαληριώτες ούτε στο 3ο σετ. Αυτή τη φορά ήταν το σερβίς του Γκόραλιτς που έκανε τη διαφορά για το 9-5. Στο 14-10 πάλι ο Γκόραλιτς στο σερβίς έσπασε την υποδοχή του Φλοίσβου και με σερί 4-0 από Μάρκου, Κοβάσεβιτς σε επίθεση και μπλοκ έγινε το 18-10. Ο Φλοίσβος δεν αντέδρασε, το σκορ έτρεξε και με λάθη αλλά και χαμένα σερβίς και ο Μάρκου έκανε το 25-17 και το 3-0 σετ.

Διαιτητές: Γεροθόδωρος, Καραγιαννόπουλος, Παρατηρητής: Πέρρος, Επόπτες: Τομαράς, Κοσμάς, Γραμματεία: Καρατζογλίδου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-5, 16-9, 21-14, 25-16

2ο σετ: 8-3, 16-8, 21-13, 25-17

3ο σετ: 8-5, 16-10, 21-11, 25-17

*Οι πόντοι του Α.Ο.Καλαμάτα 80 προήλθαν: 8 άσσοι, 40 επιθέσεις (56%), 8 μπλοκ, 19 λάθη αντιπάλων και του Α.Ο.Φλοίσβου Παλαιού Φαλήρου οι πόντοι προήλθαν: 0 άσσοι, 30 επιθέσεις (38%), 3 μπλοκ, 17 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (25-16, 25-17, 25-17) σε 77΄.

Α.Ο.ΚΑΛΑΜΑΤΑ 80 AFFIDEA (Άκης Χατζηαντωνίου): Κομητούδης 1π. (1 μπλοκ), Γκόραλιτς 9 (5/6επ., 3 μπλοκ, 1 άσσος), Μάρκου 19 (14/27επ., 2 μπλοκ, 3 άσσοι), Λίσεν Μπλέικ 2 (2 άσσοι), Κοβάσεβιτς 12 (9/16επ., 2 μπλοκ, 1 άσσος, 44%υπ., 25%αρ.), Χόρβαρθ 9 (8/12επ., 1 άσσος, 89%υπ., 56%αρ.) / Ντάκουρης (λ. – 62%υπ., 46%αρ.).

Α.Ο.ΦΛΟΙΣΒΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ MEMBERS PARON (Κώστας Αρσενιάδης): Κοβάρ 8π. (8/23επ., 67%υπ., 67%αρ.), Χαραλαμπίδης 2 (1/5επ., 1 μπλοκ), Μελλές 1 (1/3επ.), Βαν Γκάρντερεν 2 (2/9επ., 67%υπ., 17%αρ.), Βιλιμάνοβιτς 2 (1/1επ., 1 μπλοκ), Εγκλεσκσλανς 14 (13/33επ., 1 μπλοκ) / Εφραιμίδης (λ. – 44%υπ., 37%αρ.), Παπαδόπουλος 2 (2/3επ.), Σωνάκης (λ), Αρμενάκης 2 (2/3επ.), Τσαρκάτογλου.

Άκης Χατζηαντωνίου | προπονητής ΑΟ Καλαμάτα 80 Affidea

«Η αλήθεια είναι ότι συνεχίσαμε από εκεί που σταματήσαμε την προηγούμενη αγωνιστική. Παίξαμε αρκετά καλύτερα, πιο συγκεντρωμένα. Κάνουμε κάποια λάθη που είναι εκνευριστικά, παιδικά θα έλεγα, τα οποία αν το σκορ είναι κοντά μπορεί να σου στοιχίσουν το σετ.

Είναι μια μεγάλη νίκη γιατί απέναντι μας είχαμε τεράστιους αθλητές όπως ο Κόβαρ και ο Βαν Γκάρντερεν που είναι ονόματα στον παγκόσμιο χώρο, για αυτό και η νίκη μας αποτελεί παράσημο.

Τελείωσε αυτό το παιχνίδι, είναι τρεις πολύτιμοι βαθμοί, θησαυρός θα έλεγα. Δεν έχουμε την πολυτέλεια ούτε να σκεφτόμαστε ούτε να αναλύουμε και πάρα πολύ.

Περνάμε στο επόμενο, το οποίο είναι ακόμα πιο δύσκολο. Κάθε βήμα είναι και πιο δύσκολο σε αυτή την κατηγορία και έτσι όπως είναι δομημένο το πρωτάθλημα.

Κρατάμε τους τρεις βαθμούς, συγχαρητήρια στα παιδιά ήταν εντυπωσιακά, η ενέργεια που βγήκε ήταν πολύ ωραία, η εικόνα μας ήταν καταπληκτική, αλλά πρέπει να έχουμε χαμηλά το κεφάλι και να συνεχίσουμε.

Τώρα κοιτάμε μόνο το ματς με τον ΟΦΗ το οποίο είναι πολύ δύσκολο και έχουμε κι ένα δύσκολο ταξίδι.»

Φίλιπ Κοβάσεβιτς | Πετοσφαιριστής ΑΟ Καλαμάτα 80 Affidea

«Πρώτα απ’ όλα θέλω να εκφράσω τη χαρά μου που είμαι μέλος σε αυτή την ομάδα. Ήρθα πριν από τέσσερις βδομάδες και νιώθω σαν να βρίσκομαι εδώ χρόνια.

Για το σημερινό παιχνίδι νιώθω χαρά διότι κερδίσαμε πρώτη φορά στην έδρα μας. Είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού από τον πρώτο πόντο. Όλοι οι παίκτες έδωσαν ό, τι είχαν, ακόμη και όσοι βρίσκονταν στον πάγκο. Είμαι χαρούμενος διότι κερδίσαμε 3-0 σετ μέσα στην έδρα μας. Δεν μπορώ να το αποδώσω μόνο στο ταλέντο, και η άλλη ομάδα έχει ταλέντα. Είναι ψυχολογία και η ενέργειά μας. Πήραμε τόση ενέργεια από το φίλαθλο κοινό. Είμαι χαρούμενος που ήταν σήμερα μαζί μας και ελπίζω να έρχονται περισσότεροι στο μέλλον. Θεωρώ ότι από τον πρώτο πόντο μπήκαμε για να κερδίσουμε. Παρόλο που ερχόμαστε από την Pre League, θέλουμε να δείξουμε ότι έχουμε ομάδα πρώτης κατηγορίας.»

Για τον τίτλο του MVP:

– Σίγουρα είναι ωραίο συναίσθημα, αλλά ανήκει σε όλη την ομάδα. Είναι για όλη την ομάδα.

Μπορεί να το δίνουν σε έναν παίκτη, αλλά πιστεύω ότι αξίζει σε όλη την ομάδα.