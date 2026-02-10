Τελευταία Νέα
Άσκηση: 8 λεπτά είναι αρκετά για να «εξαφανίσεις» τον πόνο στη μέση

Ξυπνάτε νιώθοντας σφιγμένοι; Αντί να πιέζεστε να αντέξετε το αίσθημα ακαμψίας, τι θα λέγατε να φρόντιζατε το σώμα σας σωστά; Το να ξεκινάτε τη μέρα με περιορισμένη κίνηση, μπορεί να οδηγήσει σε χειροτέρευση της έντασης καθώς περνάει η ώρα. Αντίθετα, μια σύντομη, καλά σχεδιασμένη πρωινή ρουτίνα άσκησης, μπορεί να διακόψει αυτόν τον κύκλο και να ανακουφίσει τον πόνο στη μέση.

Χρειάζεστε μόνο λίγα λεπτά το πρωί για να αποκαταστήσετε την ευθυγράμμιση και να προετοιμάσετε το σώμα σας ώστε να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της ημέρας.

Πόνος στη μέση: Γιατί είναι σημαντικές οι ασκήσεις το πρωί

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η σπονδυλική στήλη περνά από μια διαδικασία ανανέωσης του σπονδυλικού υγρού. Οι επανυδατωμένοι δίσκοι καταλαμβάνουν ελαφρώς περισσότερο χώρο μέσα στις σπονδυλικές αρθρώσεις, κάνοντάς μας να την νιώθουμε πιο άκαμπτη κατά την αφύπνιση. Αυτή η αυξημένη ακαμψία είναι ένας λόγος για τον οποίο η κίνηση μπορεί να φαίνεται πιο δύσκολη νωρίς το πρωί.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ 

