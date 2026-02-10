Άνοια: Μικρότερος κίνδυνος και μυαλό «ξυράφι» με 5 απλές συνήθειες

Αναζητάτε εύκολους τρόπους να διατηρήσετε ακμαίο τον εγκέφαλό σας μέχρι τα γηρατειά; Τότε ακολουθείστε τα μοτίβα συμπεριφοράς που προτείνει ο Saurabh Sethi, πιστοποιημένος γαστρεντερολόγος από το Χάρβαρντ. Όπως ανέφερε στο περιοδικό Newsweek, υπάρχουν κινήσεις-κλειδιά που προφυλάσσουν τον μυαλό και μειώνουν τον κίνδυνο άνοιας.

Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC), η άνοια αποτελεί έναν όρο ομπρέλα που αναφέρεται στην «μειωμένη ικανότητα να θυμάσαι, να σκέφτεσαι ή να παίρνεις αποφάσεις, η οποία παρεμποδίζει την εκτέλεση καθημερινών δραστηριοτήτων». Η νόσος Αλτσχάιμερ αποτελεί τον συχνότερο τύπο άνοιας.

Στις ΗΠΑ περίπου το 10% των ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω πάσχουν από άνοια, με άξονα αναφοράς την Εθνική Στατιστική Έκθεση για την Υγεία που δημοσίευσε το CDC τον Ιούνιο. Μάλιστα, το 2014 εκτιμάται ότι 5 εκατομμύρια ενήλικες ηλικίας 65 ετών και άνω ζούσαν με άνοια, ενώ ο αριθμός αυτός αναμένεται να ανέλθει σε σχεδόν 14 εκατομμύρια μέχρι το 2060, σύμφωνα με το CDC.

