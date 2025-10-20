Έτσι θα βάλεις τέλος στα θολωμένα τζάμια του αυτοκινήτου

υγρασία στα τζάμια του αυτοκινήτου μπορεί να αντιμετωπιστεί με ένα απλό τρόπο, που δεν θα απαιτήσει πολλά χρήματα από τον οδηγό του.

Ειδικά αυτές τις ημέρες του χρόνου, η συγκέντρωση υγρασίας στα τζάμια του αυτοκινήτου της πρωινές ώρες είναι ένα φαινόμενο με το οποίο έρχεται αντιμέτωπη η συντριπτική πλειοψηφία των οδηγών στην ελληνική επικράτεια.

Τα θολωμένα τζάμια πρέπει να αντιμετωπίζονται πάντα από τους οδηγούς αυτοκινήτου με τη δέουσα προσοχή. Σε καμία περίπτωση ένας οδηγός δεν πρέπει να ξεκινά για τον προορισμό του με θολωμένα τζάμια -όχι μόνο τα παρμπρίζ- όσο και αν βιάζεται.