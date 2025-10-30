EU Beach Clean Up: Ο Δήμος Καλαμάτας & το EUROPE DIRECT Πελοποννήσου σε δράση για καθαρές θάλασσες (video)

Ο Νάσος Μάκιος, Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα και Μέλος Ομάδας Mission του Δήμου Καλαμάτας , μίλησε στην Αναστασία Μάντζαρη και την εκπομπή ‘’Τι Λες Τώρα’’ για τη μεγάλη δράση
καθαρισμού παραλίας EU Beach Clean Up που διοργανώνεται αύριο (31/10) στην
Καλαμάτα, καλώντας πολίτες, σχολεία και φορείς να συμμετάσχουν ενεργά
αναδεικνύοντας τη μεγάλη σημασία της αυριανής βιωματικής δράσης καθαρισμού
παραλίας, η οποία διοργανώνεται από τον Δήμο Καλαμάτας και το EUROPE DIRECT
Πελοποννήσου.
