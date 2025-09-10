Eurobasket 2025: Μυθική» πρόκριση στους «4» | Με χιλιάδες Έλληνες στο πλευρό της η Εθνική στο ματς του αιώνα κόντρα στην Τουρκία την Παρασκευή

Η Ελλάδα πέρασε στα ημιτελικά του Eurobasket 2025 και θα βρει μπροστά της την Παρασκευή (12/9) την Τουρκία, με στόχο την πρόκριση στον μεγάλο τελικό.

Η Εθνική Ελλάδας καλείται τώρα να αντιμετωπίσει την Τουρκία του Εργκίν Αταμάν, σε έναν αγώνα που αναμένεται να είναι πολύ δύσκολος και συναρπαστικός. Η ομάδα έχει μπροστά της μία επιπλέον μέρα ξεκούρασης πριν από τον ημιτελικό και όλοι δείχνουν έτοιμοι να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό.

Εντυπωσιακή είναι η ανταπόκριση του κόσμου ενόψει του ημιτελικού της Παρασκευής (12/09), καθώς έχουν ήδη διατεθεί 1.000 εισιτήρια σε Έλληνες φιλάθλους. Για τη διευκόλυνση της μετακίνησης, έχει οργανωθεί ειδική πτήση τσάρτερ προς τη Ρίγα, ενώ εξετάζεται και επίσημο αίτημα προς την Aegean για επιπλέον πτήσεις, ώστε να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση.

«Μυθική» πρόκριση στους «4» κόντρα στη Λιθουανία

Μετά από 16 χρόνια, η Εθνική μας κατάφερε να περάσει στην τετράδα του EuroBasket 2025, επικρατώντας με 87-76 της Λιθουανίας στη Ρίγα, σε ένα ματς που είχε όλα τα στοιχεία θρίλερ και έντασης. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έπαιξε σκληρή άμυνα, έδειξε πειθαρχία και χαρακτήρα, παίρνοντας τη νίκη απέναντι σε μια ομάδα που είχε τη συμπαράσταση σχεδόν 10.000 οπαδών.

Την ανωτερότητα της Εθνικής μας παραδέχτηκαν ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Λιθουανίας, Ρίμας Κουρτινάιτις, και ο σούπερ σταρ της, Γιόνας Βαλαντσιούνας.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κυριάρχησε στο παρκέ, ολοκληρώνοντας το ματς με 29 πόντους, 5 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα και 1 κόψιμο, ενώ σημαντική βοήθεια πρόσφερε ο Βασίλης Τολιόπουλος με 17 πόντους. Η άμυνα ήταν το μεγάλο «όπλο» της Ελλάδας, με τον Κώστα Αντετοκούνμπο να ξεχωρίζει αμυντικά με 4 κοψίματα.

Η Λιθουανία βασίστηκε στον Γιόνας Βαλαντσιούνας, ο οποίος σημείωσε 24 πόντους και μάζεψε 15 ριμπάουντ, όμως η απουσία συμπαραστατών στο σκοράρισμα κόστισε στην ομάδα του Ρίμας Κουρτινάιτις.

Η «γαλανόλευκη» πλέον ετοιμάζεται για την αναμέτρηση των ημιτελικών απέναντι στην Τουρκία, διεκδικώντας την επιστροφή της στα μετάλλια μετά το 2009.

Τα δεκάλεπτα: 19-24, 38-44, 52-64, 76-87

Συγκλονιστικός Παπανικολάου, στο πλευρό της Εθνικής ποδοσφαίρου

Μετά τη νίκη της Ελλάδας επί της Λιθουανίας, ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου τόνισε τη σημασία της θετικής νοοτροπίας, αναφερόμενος και στην κριτική που δέχεται η Εθνική ποδοσφαίρου στα social media μετά την ήττα από τη Δανία. Ο διεθνής μπασκετμπολίστας ζήτησε να σταματήσει η αρνητικότητα και η τοξικότητα, υπογραμμίζοντας ότι οι αθλητές παλεύουν για την Ελλάδα και αξίζουν σεβασμό και στήριξη.

Σπανούλης: «Θα είμαστε έτοιμοι κόντρα στη Τουρκία»

Ο προπονητής Βασίλης Σπανούλης, μετά το τέλος της αναμέτρησης, εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του για την προσπάθεια των παικτών, τονίζοντας παράλληλα ότι τώρα η προσοχή όλων πρέπει να στραφεί στον επόμενο δύσκολο αγώνα με την Τουρκία, που θα γίνει στον ημιτελικό. Ο Σπανούλης ανέφερε πως η ομάδα θα προετοιμαστεί με σοβαρότητα και θα είναι έτοιμη να διεκδικήσει το εισιτήριο για τον τελικό.

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο κόλλησε το αυτοκόλλητο της Ελλάδας στον πίνακα του bracket

Με σπουδαία εμφάνιση η Ελλάδα «πάτησε» τη Λιθουανία, επικράτησε με 87-76 και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Eurobasket βάζοντας τέλος σε μία κατάρα 16 ετών.

Αμέσως μετά τη λήξη του ματς, σύμφωνα με δημοσίευμα του www.in.gr, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο μαζί με τους συμπαίκτες του πήγε στον πίνακα του bracket της διοργάνωσης και έβαλε με πάθος το αυτοκόλλητο της Ελλάδας.

Δείτε το βίντεο:

Β. Σπανούλης: “Εγώ δεν ονειρεύομαι, έχουμε καλή ομάδα”

Πάρα πολύ ενδιαφέρον είχε η συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε τη νίκη της Εθνικής με 87-76 επί της Λιθουανίας και την πρόκριση στα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ στη Ρίγα το βράδυ της Τρίτης 9/9/2025. Ο Ομοσπονδιακός προπονητής, Βασίλης Σπανούλης είπε σημαντικά πράγματα για την “επίσημη αγαπημένη”, αλλά και το πως βλέπει ο ίδιος την ομάδα, ενώ δεν έλειψε και το χιούμορ απευθυνόμενος στον Βασίλη Τολιόπουλο, που τοποθετήθηκε εκ μέρους των παικτών.

