Ημέρα γνωριμίας με την Μαύρη Θύελλα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το πρωτάθλημα της Super League 2 μπορεί να ξεκινά το ερχόμενο Σάββατο, ωστόσο η Μαύρη Θύελλα θα κάνει… νωρίτερα σέντρα!

Την Πέμπτη, 11/09 και από τις 18:00 ως τις 21:00, η ΠΑΕ Καλαμάτα και η Novibet, μεγάλος χορηγός της ομάδας μας, σας προσκαλούν άπαντες στη μεγάλη γιορτή μας στην κεντρική πλατεία.

Μικροί και μεγάλοι θα γνωρίσουν τους αγαπημένους τους ποδοσφαιριστές και θα έχουν την ευκαιρία να φωτογραφηθούν μαζί τους, να αποκτήσουν αυτόγραφα και να δουν τις μελανόλευκες φανέλες τους να έχουν την υπογραφή των παικτών μας. Πολλά happenings για όλους τους παρευρισκόμενους με την υπογραφή της Μαύρης Θύελλας.

Μια πόλη, μια ομάδα και το δέσιμο μεγαλώνει ακόμη περισσότερο. Την Πέμπτη στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας, κάνουμε εμείς τη σέντρα του πρωταθλήματος και γινόμαστε μια γροθιά για τη νέα σεζόν.