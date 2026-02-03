Eurostat: 9,2% στην ΕΕ δεν μπορούσε να κρατήσει επαρκώς ζεστό το σπίτι το 2024

Η Eurostat καταγράφει ότι το 2024 το 9,2% των πολιτών στην ΕΕ δυσκολεύεται να έχει επαρκή θέρμανση. Ελλάδα και Βουλγαρία είναι πρώτες με 19%, ενώ χαμηλότερα ποσοστά έχουν Φινλανδία (2,7%) και Πολωνία/Σλοβενία (3,3%).

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat) για το 2024, το 9,2% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετωπίζει δυσκολίες στη διατήρηση επαρκούς θέρμανσης στα σπίτια του.

Το ποσοστό αυτό εμφανίζει βελτίωση κατά 1,4 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, όπως αναφέρει η Eurostat.

Η Ελλάδα και η Βουλγαρία βρίσκονται στην κορυφή της σχετικής λίστας, με το 19% του πληθυσμού να αδυνατεί να διατηρήσει επαρκώς ζεστά τα νοικοκυριά τους. Ακολουθούν η Λιθουανία με 18% και η Ισπανία με 17,5%.

Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται στη Φινλανδία (2,7%), την Πολωνία και τη Σλοβενία (3,3%), καθώς και στην Εσθονία και το Λουξεμβούργο (3,6%).