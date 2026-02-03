Τελευταία Νέα
97.3best
Τρίτη
3
Φεβρουάριος
TOP
ΔΙΕΘΝΗ

Eurostat: 9,2% στην ΕΕ δεν μπορούσε να κρατήσει επαρκώς ζεστό το σπίτι το 2024

Share
Η Eurostat καταγράφει ότι το 2024 το 9,2% των πολιτών στην ΕΕ δυσκολεύεται να έχει επαρκή θέρμανση. Ελλάδα και Βουλγαρία είναι πρώτες με 19%, ενώ χαμηλότερα ποσοστά έχουν Φινλανδία (2,7%) και Πολωνία/Σλοβενία (3,3%).

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat) για το 2024, το 9,2% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετωπίζει δυσκολίες στη διατήρηση επαρκούς θέρμανσης στα σπίτια του.

Το ποσοστό αυτό εμφανίζει βελτίωση κατά 1,4 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, όπως αναφέρει η Eurostat.

Η Ελλάδα και η Βουλγαρία βρίσκονται στην κορυφή της σχετικής λίστας, με το 19% του πληθυσμού να αδυνατεί να διατηρήσει επαρκώς ζεστά τα νοικοκυριά τους. Ακολουθούν η Λιθουανία με 18% και η Ισπανία με 17,5%.

Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται στη Φινλανδία (2,7%), την Πολωνία και τη Σλοβενία (3,3%), καθώς και στην Εσθονία και το Λουξεμβούργο (3,6%).

ΠΗΓΗ www.businessdaily.gr

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΔΙΕΘΝΗ

ΔΙΕΘΝΗ

ΔΙΕΘΝΗ

ΔΙΕΘΝΗ

ΔΙΕΘΝΗ

ΔΙΕΘΝΗ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Best-tv.gr ΕΔΡΑ Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134 ΑΦΜ 801227730 ΔΟΥ Καλαμάτα ΤΗΛ – ΕΜΑΙΛ 2721063264/ [email protected] ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ Μπελογιάννης Χρήστος Μπελογιάννης Γιώργος ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ /ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Μπελογιάννης Χρήστος ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Θέμης Κανελλόπουλος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.

Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode