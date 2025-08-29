Eurostat: Πόσο ικανοποιημένοι οικονομικά είναι οι Ευρωπαίοι – Κοντά στον «πάτο» της λίστας η Ελλάδα

Σαφή περιφερειακά πρότυπα οικονομικής ικανοποίησης αποκαλύπτουν τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, σύμφωνα με τα οποία η Βόρεια και Δυτική Ευρώπη εμφανίζει τα υψηλότερα ποσοστά.

Η έρευνα αφορά μεταξύ άλλων τη συσχέτιση μεταξύ των ετήσιων καθαρών αποδοχών – τόσο ονομαστικά όσο και σε όρους αγοραστικής δύναμης (PPS) – και της ικανοποίησης από την οικονομική κατάσταση. Σε σύνολο μελετώνται 36 ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένων κρατών μελών της ΕΕ, υποψήφιων προς ένταξη χωρών, του Ηνωμένου Βασιλείου και χωρών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών EFTA.

Τα χαμηλότερα ποσοστά ικανοποίησης για την οικονομική κατάσταση εμφανίζουν η Νοτιοανατολική Ευρώπη και οι υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ χώρες. Κατά μέσο όρο, οι πολίτες της ΕΕ βαθμολογούν την οικονομική τους κατάσταση με 6,6 σε μια κλίμακα από το 0 («καθόλου ικανοποιημένος») έως το 10 («πλήρως ικανοποιημένος»). Η Ελλάδα βρίσκεται αρκετά χαμηλότερα, στο 5,3.

