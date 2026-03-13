Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διακινούσαν ποσότητες ναρκωτικών στην Αττική και στην Αργολίδα – 20 συλλήψεις

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διακινούσαν ποσότητες ναρκωτικών στην Αττική και στην Αργολίδα, για την υπόθεση αυτή συνελήφθησαν -20- άτομα, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, ναρκωτικά και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.Κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, πάνω από -4- κιλά κάνναβης, οχήματα και πάνω από -38.000- ευρώ

Οι πολύμηνες και εμπεριστατωμένες έρευνες, οδήγησαν τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου, στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην προμήθεια, αποθήκευση, διακίνηση ναρκωτικών ουσιών (κοκαΐνης, κάνναβης και MDMA) σε περιοχές της Αττικής και της Αργολίδας, αποκομίζοντας σημαντικό οικονομικό όφελος.

Για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης, πραγματοποιήθηκε την 12.3.2026, ευρείας κλίμακας οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση στο Ναύπλιο και σε περιοχές της Αττικής, από αστυνομικούς των Τ.Δ.Ε.Ε. Ναυπλίου και Άργους-Μυκηνών, των Ο.Π.Κ.Ε. Αργολίδας και Αττικής, της Ε.Κ.Α.Μ, του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών καθώς και του Αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών Κ-9 Αθηνών.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν -20- άτομα, ηλικίας από 20 έως 58 ετών, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, ναρκωτικά και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Ειδικότερα, ύστερα από ενδελεχή αστυνομική έρευνα που διεξήγαγαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου, αξιοποιώντας κατάλληλα και συνδυαστικά στοιχεία, αλλά και αποτελέσματα φυσικών και επιστημονικών μεθόδων, προέκυψε ότι η εγκληματική οργάνωση διέθετε ιεραρχική δομή και διακριτούς ρόλους.

Οι συλληφθέντες όπως προέκυψε, προκειμένου να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους από τις Αστυνομικές Αρχές, χρησιμοποιούσαν διαδικτυακές εφαρμογές για την επικοινωνία τους, ενώ για τη μεταφορά των ναρκωτικών ουσιών και τη φύλαξή τους, χρησιμοποιούσαν διάφορα οχήματα και οικίες ως αποθηκευτικούς χώρους, τα οποία άλλαζαν κατά διαστήματα.

Περαιτέρω, σε ταυτόχρονες έρευνες που διενεργήθηκαν στις οικίες και χώρους που χρησιμοποιούσαν τα ανωτέρω μέλη της οργάνωσης, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

ποσότητες κάνναβης, συνολικού βάρους -2- κιλών και -773- γραμμαρίων,

ποσότητες κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα), συνολικού βάρους -1- κιλού και -707- γραμμαρίων,

ποσότητα κοκαΐνης συνολικού βάρους -65- γραμμαρίων,

ποσότητα ναρκωτικής ουσίας «MDMA» βάρους -27- γραμμαρίων,

-5- δενδρύλλια κάνναβης, τα οποία εκριζώθηκαν,

-12- ζυγαριές,

-29- κινητά τηλέφωνα και -12- κάρτες SIM,

-3- φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές,

-7- συσκευές αποθήκευσης USB,

εξοπλισμός υδροπονικής καλλιέργειας κάνναβης,

-7- οχήματα και -3- δίκυκλες μοτοσυκλέτες ως μέσα διευκόλυνσης τέλεσης αξιόποινων πράξεων,

-1- αεροβόλο πιστόλι,

χειρόγραφες σημειώσεις και

το χρηματικό ποσό των -38.230- ευρώ, ως προερχόμενο από τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως, ενώ η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου.