Μπαίνουν κάμερες σε 359 σημεία στη Μεσσηνία για την αποτροπή της εγκληματικότητας | Μνημόνιο συνεργασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με τους δήμους

Σε 359 σημεία που έχουν αξιολογηθεί ήδη ως κατάλληλα προτείνεται και αναμένεται να τοποθετηθούν κάμερες οι οποίες θα συμβάλλουν καθοριστικά στην αποτροπή και πάταξη των κάθε μορφής εγκληματικών πράξεων. Η Μεσσηνία έτσι στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας του συνόλου των δήμων με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σύντομα, θα είναι ο πρώτος Νομός στην Ελλάδα, που θα επιτηρείται καθολικά από κάμερες, Αυτό γνωστοποιήθηκε σε ενημερωτικό σημείο του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη Γιάννη Λαμπρόπουλου. Αναλυτικά:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετά από συντονισμένη προσπάθεια του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και των τοπικών Δημοτικών Αρχών, η Μεσσηνία, σύντομα, θα είναι ο πρώτος Νομός στην Ελλάδα, που θα επιτηρείται καθολικά από κάμερες, οι οποίες θα συμβάλλουν καθοριστικά στην αποτροπή και πάταξη των κάθε μορφής εγκληματικών πράξεων.

Υπενθυμίζεται, ότι την 19η Μαΐου 2025 υπεγράφησαν Μνημόνια Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Καλαμάτας και Μεσσήνης, με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, από τον Υπουργό κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τους Δημάρχους κ.κ. Αθανάσιο Βασιλόπουλο και Γιώργο Αθανασόπουλο, με σκοπό την τοποθέτηση συστήματος επιτήρησης (σταθερές κάμερες) σε αυτούς τους Δήμους.

Μετά από επικοινωνία που είχα με τους Δημάρχους και των υπόλοιπων Δήμων του Νομού μας, συμφώνησαν και έφεραν για ψήφιση στα Δημοτικά τους Συμβούλια Μνημόνιο, ίδιο με αυτό που έχει υπογραφεί με τους Δήμους Καλαμάτας και Μεσσήνης, το οποίο και υπερψηφίστηκε.

Θα ήθελα να υπογραμμίσω την αξιέπαινη συμβολή των Δημάρχων Καλαμάτας και Μεσσήνης, κ.κ. Αθανασίου Βασιλόπουλου και Γεωργίου Αθανασόπουλου, που πρώτοι ξεκίνησαν, καθώς και των Δημάρχων Τριφυλίας κ. Γιώργου Λεβεντάκη, Πύλου Νέστορος κ. Παναγιώτη Καρβέλα, Οιχαλίας κας. Γιώτας Γεωργακοπούλου και Δυτικής Μάνης κ. Γιώργου Χιουρέα, όπως και των Δημοτικών Συμβουλίων.

Η συνεργασία της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, της Ελληνικής Αστυνομίας και σύσσωμης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Νομού, είναι υψίστης σημασίας προσφορά στο Λαό της Μεσσηνίας, για την εμπέδωση του αισθήματος Ασφάλειας, την προστασία της Ζωής και της Περιουσίας των Πολιτών.

Άμεσα, θα υπογραφεί το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων και της Ηγεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Με την πρώτη έκθεση σκοπιμότητας και αναγκαιότητας, που είχε συνταχθεί, είχαν προκύψει τα σημεία για τοποθέτηση καμερών στην Καλαμάτα και την Μεσσήνη.

Στην συνέχεια, την 16η Ιουλίου 2025 συγκροτήθηκε διυπηρεσιακή ομάδα εργασίας της ΕΛ.ΑΣ, για την επέκταση εγκατάστασης καμερών στο σύνολο των Δήμων του Νομού, η οποία ολοκλήρωσε το έργο της την 13η Αυγούστου 2025 και χαρτογράφησε τα σημεία.

Ειδικότερα, το προτεινόμενο σύνολο ανέρχεται σε 359 σημεία εγκατάστασης σταθερών εικονοληπτών και κατανέμεται ανά Δήμο ως εξής:

Δήμος Καλαμάτας: 113 σημεία

Δήμος Μεσσήνης: 17 σημεία

Δήμος Τριφυλίας: 76 σημεία

Δήμος Πύλου Νέστορος: 82 σημεία

Δήμος Οιχαλίας: 47 σημεία

Δήμος Δυτικής Μάνης: 24 σημεία

Η Λειτουργία, παρακολούθηση και αποθήκευση των δεδομένων θα γίνεται σε χώρο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καλαμάτας, υπό την επίβλεψη του Διευθυντή Μεσσηνίας, ενώ άμεσα προβλέπεται να αποσταλούν στους Δήμους οι Τεχνικές Προδιαγραφές για το κάθε υποσύστημα, με σκοπό την έναρξη της υλοποίησης.

Μετά την τοποθέτηση των καμερών ακολουθεί η μελέτη εκτίμησης Αντίκτυπου στα Προσωπικά Δεδομένα από την Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Δ.Ε.ΔΙ.Κ.) και τέλος, η σχετική σύμβαση παραχώρησης του συστήματος προς την Ελληνική Αστυνομία.