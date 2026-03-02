Τελευταία Νέα
Δευτέρα
2
Μάρτιος
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Έξι έξυπνες διαβάσεις στην πόλη της Μεσσήνης (video)

Νέα εποχή στην οδική ασφάλεια φέρνει το Σύστημα Έξυπνης Διάβασης Πεζών που εγκαθίσταται έξω από σχολικές μονάδες, δημιουργώντας ένα πιο προστατευμένο περιβάλλον για μαθητές και πεζούς.

Πολύ σύντομα θα τεθούν σε λειτουργία έξι διαβάσεις στη Μεσσήνη.

