Έξι έξυπνες διαβάσεις στην πόλη της Μεσσήνης (video)

Νέα εποχή στην οδική ασφάλεια φέρνει το Σύστημα Έξυπνης Διάβασης Πεζών που εγκαθίσταται έξω από σχολικές μονάδες, δημιουργώντας ένα πιο προστατευμένο περιβάλλον για μαθητές και πεζούς. Πολύ σύντομα θα τεθούν σε λειτουργία έξι διαβάσεις στη Μεσσήνη. 2 Μαρτίου 2026 8:20 μμ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΕΞΥΠΝΕΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΗ