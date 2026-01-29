Σε λειτουργία το φωτοβολταϊκό πάρκο στην Αδριανή (video)

Σε λειτουργία τέθηκε το φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 900 kW της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μεσσήνης (ΔΕΥΑΜ), ένα έργο που στοχεύει στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη σημαντική μείωση του λειτουργικού κόστους της επιχείρησης.

Το πάρκο συνδέθηκε με το δίκτυο μέσης τάσης της ΔΕΔΔΗΕ και, σύμφωνα με την εκτίμηση της Δημοτικής Αρχής, αναμένεται να περιορίσει σε μεγάλο βαθμό τις ενεργειακές δαπάνες της ΔΕΥΑΜ. Η εγκατάσταση κατασκευάστηκε από τη ΔΕΥΑΜ σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου, στη Δημοτική Κοινότητα Αδριανής της Δημοτικής Ενότητας Αίπειας, αποτελώντας επένδυση στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.