Έξι πέτρινα γεφύρια της Νέδας προς χαρακτηρισμό ως Νεώτερα Μνημεία (pic’s)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στην τελική φάση βρίσκεται η διαδικασία για τον χαρακτηρισμό ως Νεώτερων Μνημείων έξι πέτρινων γεφυριών του ποταμού της Νέδας και των παραποτάμων της.

Με το έγγραφό της με αρ. πρωτ. 70216/17.2.2026, η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων, προς το Υπουργείο Πολιτισμού/ ΔΠΑΝΣΜ, παραπέμπει το φάκελο της υπόθεσης του χαρακτηρισμού των έξι πέτρινων γεφυριών , μαζί με έκθεση τεκμηρίωσης, προκειμένου να εισαχθεί για γνωμοδότηση στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, σύμφωνα με το Νόμο 4858/2021.

Η διαδικασία ξεκίνησε με το υπ αριθμό 17656/16.1.2025 αίτημα της Ομοσπονδίας μας και την αυτοψία στις 25 Σεπτεμβρίου 2025 Κλιμακίου της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων Πελοποννήσου με επικεφαλής τον δρ. Χρήστο Κολώνα, MSc Πολιτικό Μηχανικό Υπουργείου Πολιτισμού.

Τα πέτρινα γεφύρια της Νέδας και των παραποτάμων της αποτελούν ένα σύνολο λιθόκτιστων, μονότοξων γεφυριών, κατασκευασμένων με το ισόδομο σύστημα. Κατά κανόνα, γεφυρώνουν μικρές σχετικά αποστάσεις, σε σημεία που η κοίτη είναι στενή, όμως έχει αρκετό βάθος σε σχέση με το υψόμετρο των εκατέρωθεν οχθών.

Είναι κτισμένα στα τέλη του 19ου – αρχές του 20ού αιώνα και αποτελούσαν κρίσιμο στοιχείο για τη μεταφορά ανθρώπων και προϊόντων ανάμεσα στα γειτονικά χωριά της Ηλείας και της Μεσσηνίας.

Αποτελούν δείγματα ανώνυμης – λαϊκής αρχιτεκτονικής, με χρήση υλικών που βρίσκονταν σε αφθονία στο ευρύτερο περιβάλλον. Για το λόγο αυτό, εντάσσονται αρμονικά στο τοπίο και αποτελούν σήμερα αναπόσπαστο τμήμα του.

Με δήλωσή του ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κώστας Καράμπελας εκφράζει την μεγάλη χαρά των μελών της, για την προστασία των γεφυριών της Νέδας, που θα συνδεθεί με το χαρακτηρισμό τους ως Μνημεία. Συγχαίρουμε την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων Πελοποννήσου και προσωπικά τον κ. Χρήστο Κολώνα τόσο για την άμεση ανταπόκρισή τους στο αίτημά μας, αλλά και για την αγάπη και το πάθος του για την προστασία των Νεωτέρων Μνημείων.